El mundo del anime es bastante curioso, pues en ocasiones hay noticias que pasan sin pena ni gloria, como datos interesantes que los propios creadores dan a conocer de sus obras. Y en ocasiones salen a la luz algunas polémicas en torno a un personaje en específico, este es el caso de Eren Jäeger de Attack on Titan y una figura peculiar.

La razón por la cual esta pieza de colección llamó la atención es debido a que el personaje está completamente desnudo, y cuando mencionamos esto, es realmente la pura verdad. La estatua está siendo vendida por Banana Studio. Quienes la tienen a un precio aproximado de $300 dólares según la página, aunque algunas la tuvieron a $100 USD.

Las redes enloquecieron al enterarse

Tras la publicación compartida en internet donde se aprecia la fotografía con o sin censura, el internet enloqueció, generando así bastantes memes entre la comunidad conocedora de Attack on Titan. Una relevancia que no ocurría desde hace tiempo en la franquicia desde el anuncio de la última temporada. Pues algunos afirman tenerle repulsión a la figura y otros la quieren comprar.

En noticias relacionadas al anime. Se confirmó que My Hero Academia tendrá dos nuevos especiales a estrenarse en los próximos meses de forma exclusiva en los cines de Japón. Si quieres conocer más de sus tramas y fechas de estreno, te invitamos a dar click en el enlace que colocamos a continuación.

Nota del editor: Vaya que las polémicas son frecuentes en el mundo del anime, pero creo que antes no había surgido algo similar con un manga particular, logro que ya consiguió Attack on Titan, ya sea para bien o para mal. Solo habrá 200 unidades en total de la figura, así que no dudo que se pongan a precio de reventa en Eb-ay en cuestión de minutos.

Vía: GK Figure