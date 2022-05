My Hero Academia recibirá dos especiales próximamente

Algo que preocupa un poco a los fans de My Hero Academia es su próximo final, algo que el creador de la obra anunció el invierno pasado, prometiendo un cierre de historia que va a enternecer a todo público. Sin embargo, mientras el arco final llega al anime, los animadores de Studio Bones están preparando dos especiales para dar un respiro a lo que viene.

El primero de estos verá a la Clase 1-A disfrutando de un día en el parque de béisbol, una referencia al día de los inocentes que se hizo con la serie. Esta primera OVA llegará a los cines en Japón este junio, no teniendo por ahora una fecha de estreno concreta, pero que debería ser revelada a lo largo de este mismo mes por su respectivo estudio de animación.

En cuanto al segundo especial de My Hero Academia, aún no hay muchos detalles, pero se espera que cuente un poco más del trasfondo de dicha escuela, algo que algunos personajes de la obra desconozcan. De momento, no se sabe si el autor de la obra, Kohei Horihosi, escribirá estos dos especiales, o si se mantendrán como historias no canónicas.

En estos momentos el manga está en la mayor guerra jamás vista de su narrativa, con el equipo de los héroes enfrentando a los villanos, esto no excluye edades, ya que tanto nuevos como veteranos hacen su máximo esfuerzo para cumplir sus misiones. Ahora no faltará mucho para tener un desenlace en el que estas dos facciones están discutiendo.

Nota del editor: Con el pasar de los días van surgiendo nuevas pistas que nos están guiando hasta el final del manga, algo que los fanáticos no quieren ver llegar por temas un tanto nostálgicos. Sin embargo, es mejor tener una conclusión, algo que no sucedió con obras como Hunter X Hunter, la cual sigue en hiatus hasta la fecha de hoy en día.

