Amazon llevaría a cabo su mayor recorte de personal

A día de hoy las grandes empresas han tenido problemas financieros por el tema de la inflación, esto a pesar de que muchas siguen ganando miles de millones de dólares en ganancias. Y ahora, se menciona que el gran ente corporativo de Amazon estará llevando a cabo recorte de personal, pero no uno reducido, sino uno que podría ser el más grande en su historia.

Concretamente, serán ni más ni menos que 10,000 empleados los que dicen adiós a la empresa, estos recortes se van a centrar en la organización de dispositivos de Amazon Incluida la asistente de voz Alexa, así como en su división minorista y en recursos humanos. A pesar de que menciona que es el mayor número en la historia, apenas alcanza un 3% de su fuerza laboral.

No está de más comentar, que la compañía ha estado tratando de retener a estos empleados, dado que ya no necesitaban de sus servicios desde hace meses atrás, pero buscaban no hacer una despedida abrupta. Sin embargo, los temas monetarios cambian, por lo que están viéndose obligados a echar a quién por ahora no haga un aporte significativo.

En noticias relacionadas a grandes corporaciones. Hace poco se informó la reducción de personal para varios empleados en Twitter, algo que fue como consecuencia de la entrada del nuevo dueño a la empresa. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: New York Times