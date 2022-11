Se reportan despidos masivos en Twitter

Elon Musk tomó control de Twitter hace un par de días, y su nueva posición no ha dejado de causar controversias. Ahora, el pasado miércoles se reportó que el empresario tiene la intención de despedir al 50% del personal de la compañía. Aunque en su momento no hubo una confirmación oficial, recientemente comenzó a circular un correo en donde se señala que el día de hoy empezarán los despidos.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, un correo, el cual no está firmado, ha comenzado a llegar a las bandejas de los empleados de Twitter. Aquí se señala que el día de hoy, 4 de noviembre, los trabajadores recibirán un mensaje personal, en donde se revelará si conversarán su trabajo, o es momento de abandonar su cubículo.

El correo que ha visto el medio estadounidense señala que esto es “lamentablemente, [pero] necesario para asegurar el éxito de la empresa en el futuro”. Por el momento, ni Twitter ni Elon Musk han emitido un comunicado al respecto, y es probable que tengamos que esperar hasta el final del día para conocer qué tan grandes fueron estos despidos.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que Twitter tiene varios problemas, parece que el enfoque de Musk no está en solucionar muchos de los inconvenientes que el público en general tiene, sino en hacer que la red social genere más dinero, lo cual no está mal, pero su aproximación no es la mejor.

Vía: The Hollywood Reporter