Elon Musk quiere meter videos monetizados en Twitter

Estos días Twitter se ha vuelto tendencia pero no por razones positivas, dado que muchos usuarios han optado por mudarse a otras páginas como Mastodon ahora que Elon Musk es dueño de la plataforma. Su primer pasó fue querer cobrar $20 USD para la verificación de usuarios, y ahora, se habla de que tiene planes para agregar videos monetizados en los timeline.

Según lo que informan medios como The Washington Post, la función de video de pago permite a los creadores cobrar por su contenido y le da a Twitter una parte de la tarifa. Los correos internos proporcionados también destacan las preocupaciones de cumplimiento legal, y el equipo de confianza de productos de Twitter identificó esto como algo de alto riesgo.

Las opciones de monetización incluyen montos preestablecidos, con opciones de $1, $2, $5 y $10 para desbloquear un video. Los usuarios aún pueden interactuar con el contenido haciendo, pero el video se ve borroso hasta que se paga. Algo que podría ser bastante parecido a las publicaciones que se hacen en páginas como Onlyfans y más.

El informe no pudo confirmar si la funcionalidad fue un proyecto lanzado antes o después de que Musk comprara Twitter, pero este no ha tenido reparos en cambiar las cosas. Además de esos planes para una tarifa de verificación. A esto se le sumaría la parte de utilizar beneficios si se quiere pagar por la palomita azul.

And paywall bypass for publishers willing to work with us

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022