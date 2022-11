¿Se acuerdan de Abandoned? Bueno, el trabajo de Blue Box Game Studios ha regresado al ojo público gracias a recientes declaraciones, en donde Hideo Kojima ha señalado que no está involucrado en este proyecto. Es así que el estudio detrás del juego de horror ha emitido un comunicado en donde le agradecen al desarrollador japonés por aclarar esta situación.

Por medio de su cuenta de oficial de Twitter, Blue Box compartió un mensaje en donde le agradecen a Hideo Kojima por hablar abiertamente sobre los rumores de su participación en Abandoned, y le piden a los fans que dejen de acosar tanto al desarrollador japonés, así como a Hasan Kahraman, fundador del estudio. Esto fue lo que se comentó:

Also, we ask fans to stop harrassing Hideo Kojima regarding Abandoned messages. This is not acceptable and is not entertaining.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) November 4, 2022