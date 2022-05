Acusan a Abandoned de estafar a los inversionistas

Abandoned es un juego que nos ha dado mucho de qué hablar. Aunque en su momento se creyó que este título sería el siguiente gran juego de horror, hoy en día hay varias controversias sobre esta entrega, que la imagen de Blue Box Game Studios, el estudio encargado de este proyecto, se ha visto perjudicada. De esta forma, una nueva filtración acusa a este equipo de estafar a sus inversionistas.

Recientemente, Lance McDonald, quien constantemente comparte filtraciones y rumores, reveló una serie de imágenes en donde se puede apreciar una conversación entre un desarrollador de Blue Box Game Studios y otro usuario. Aquí se menciona que Abandoned es en realidad solo una forma de engañar a los inversionistas. Esto fue lo que McDonald comentó al respecto:

That’s how investor scams work. You convince someone with a lot of money to spend a lot of money helping you convince people to invest more money. I think a lot of people don’t realise that PlayStation will actually give you a big beautiful feature if you agree to certain terms

— Lance McDonald (@manfightdragon) May 17, 2022