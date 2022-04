Autores de Abandoned tienen “miedo” de mostrar el juego

A estas alturas, está perfectamente claro que Abandoned y Blue Box Game Studios no son un frente para Hideo Kojima ni Konami ni nadie; es simplemente un estudio indie que terminó devorado por el hype y las expectativas. La situación se salió de control y ya no saben cómo solucionarlo, al punto de que sus desarrolladores incluso están “asustados” de mostrar gameplay.

Platicando con IGN, Hasan Kahraman, director de Blue Box, dijo que tiene “miedo” de mostrar gameplay porque para él, este es un proyecto personal y teme que la comunidad vaya a hacerlo pedazos debido a que no muchas personas entienden lo que significa “un proyecto en desarrollo”. En sus propias palabras:

“La razón por la cual no hemos mostrado nada del juego todavía, ni de su desarrollo, es porque simplemente, y para describirlo en una palabra, es que tengo miedo. No estoy trabajando para Ubisoft, no estoy trabajando para un publisher AAA que me está diciendo qué hacer, que me está diciendo qué juego debo crear – esto es algo personal. Y conforme avance su desarrollo, no todos podrán verlo porque los gamers no entienden el concepto de lo que significa un proyecto ‘en desarollo’ – a los gamers no les importa eso.”