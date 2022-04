Se revela la posible nueva fecha de DBS: Super Hero

A estas alturas ya estarás familiarizado con el ataque cibernético que sufrió Toei Animation, el cual provocó que varios de sus futuros estrenos fueron pospuestos indefinidamente, incluyendo a Dragon Ball Super: Super Hero. Esta película debía estrenarse originalmente en abril, y aunque oficialmente todavía no tiene una fecha de estreno, parece que ya sabemos cuál será.

Sucede que recientemente Shuheisha actualizó su calendario de lanzamientos, y ahora se menciona que la novela de Super Hero estará debutando el próximo 30 de junio. Anteriormente, dicha novela estaba pensada para salir el mismo día que la película, y ese podría ser el caso todavía.

Dragon Ball Super: Super Hero Novels have been both seemingly reescheduled to June 30th, 2022 at Shueisha Books website.https://t.co/olThkBHnx6 pic.twitter.com/DlFmDVzhO7

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) April 6, 2022