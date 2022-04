En Spider-Man: No Way Home, el multiverso del MCU finalmente fue abierto, lo que significa que cualquier cosa puede ocurrir de ahora en adelante, literalmente. Sin embargo, este concepto será explorado en su totalidad en Dr. Strange in the Multiverse of Madness, así que en cierto sentido, esta película podría ser considerada como una secuela directa. O por lo menos así lo menciona su director, Sam Raimi.

En una entrevista con Fandango, Raimi mencionó la manera en que Multiverse of Madness le dará continuidad al tema del multiverso en el MCU:

“Podríamos decir que No Way Home abordó la idea de que personajes del multiverso pueden visitar nuestro universo. Pero esta es la primera vez que personajes de nuestro universo saldrán al multiverso y explorarán otros universos. Así que de cierto sentido es una continuación, pero eso, es uno de sus más grandes atractivos. Encontrar otras realidades, y cómo riman con las nuestras, o cómo son totalmente opuestas. Eso es lo interesante de la película.”

Desde sus primeros avances oficiales, se ha rumoreado sobre la posibilidad de ver a los X-Men, y otros personajes de Fox, en Multiverse of Madness. De hecho, el propio Patrick Stewart, quien interpretó al Profesor X por muchos años, incluso reconoció que sí era él en el tráiler, y quién sabe qué otros héroes o villanos podrían aparecer en este futuro largometraje.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness llega a cines el 5 de mayo de 2022.

Nota del editor: Raimi obviamente tiene un punto, y el concepto del multiverso definitivamente es uno de los más interesantes que podría haber introducido el MCU, especialmente por la enorme cantidad de personajes que pueden utilizar. Creo que al final, tendremos una película que dejará a los fans bastante satisfechos.

Via: ComicBook