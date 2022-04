El reciente remaster de Chrono Cross despertó la inevitable duda entre la comunidad: ¿Acaso Square Enix está planeando una secuela, o posiblemente un remake de Chrono Trigger? Después de todo, estas remasterizaciones pueden ayudar a un estudio a conocer qué tanto interés existe por una propiedad en particular, especialmente porque su desarrollo es mucho más económico a diferencia de una producción completamente nueva.

Tristemente, la respuesta a esta pregunta es no, ya que Square Enix específicamente dijo que “por ahora no tienen planes de desarrollar una secuela o un nuevo juego en la franquicia, pero quién sabe lo que nos deparará el futuro”. Por supuesto, cabe la posibilidad de que si Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition vende lo suficientemente bien, entonces podría incentivar a Square Enix para seguir adelante con esta franquicia.

Sin embargo, también existe otra posibilidad de que este remaster solamente haya sido una forma rápida para que Square Enix pueda generar dinero aprovechándose de la nostalgia de los fans, y conociendo al publisher nipón, la verdad es que no nos sorprendería en absoluto si este fuera a ser el caso.

Nota del editor: Ciertamente es lamentable que una franquicia tan querida haya quedado en el olvido, y considerando que vivimos en una época donde los remakes están a la orden del día, sorprende que todavía no se hayan animado a recrear por lo menos Chrono Trigger. Obviamente esto no es una tarea fácil, y Square Enix lo sabe.

Via: Siliconera