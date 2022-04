LEGO Star Wars: The Skywalker Saga rompe récords en Steam

Incluso tras haber debutado con calificaciones un tanto mixtas, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga parece haber sido todo un éxito entre los fans. Todavía no sabemos qué tan bien esté vendiendo este título en todas las demás plataformas, pero al menos en Steam ya logró romper un récord con cifras muy por encima a las que está acostumbrada esta franquicia.

De acuerdo con información de VGC, The Skywalker Saga registró un pico máximo de 82 mil 517 jugadores al mismo tiempo en Steam, rompiendo así el récord anterior establecido por Lego Marvel Super Heroes con un total de 5 mil 953 jugadores concurrentes. A continuación, una tabla con todos los demás juegos de la serie y su respectiva cantidad de usuarios máximos registrados.

– Lego Star Wars: The Skywalker Saga (82,517)

– Lego Marvel Super Heroes (5,953)

– Lego The Hobbit (5,550)

– The Lego Ninjago Movie Videogame (5,434)

– Lego The Lord of the Rings (5,045)

– Lego Worlds (4,911)

– Lego Jurassic World (3,498)

– Lego Star Wars: The Force Awakens (2,586)

– Lego Batman 3: Beyond Gotham (2,186)

– Lego Marvel’s Avengers (2,112)

Así que como puedes ver, The Skywalker Saga la ha estado rompiendo entre los fans y seguramente que cuando lleguen las cifras oficiales de venta, también serán igual de impresionantes como la de sus jugadores.

Si quieres conocer qué nos pareció este nuevo juego, recuerda que ya está disponible nuestra reseña aquí en Atomix.

Nota del editor: Era de esperarse que The Skywalker Saga fuera a tener tanto éxito, especialmente por todo el hype que rodeo al juego previo a su lanzamiento. Sin duda alguna, Traveller’s Tales tomará esta renovada fórmula y la implementará en todos sus juegos a futuro.

Via: VGC