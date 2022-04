Review – Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Buscando la revolución

Siento que fue ayer cuando hace ya 17 años, estaba poniendo dentro de mi Game Boy Advance un cartucho prestado de un juego que me dejaría experimentar la trilogía precuela de Star Wars en su totalidad, esto por medio de los icónicos sets de Lego por los cuales babeaba cada que entraba a una juguetería. El camino de los británicos de Traveller’s Tales justamente iniciaba en ese 2005 con una fórmula que se extendería para hacer videojuegos basados en varias de las franquicias y películas más importantes de todo el mundo, y que por la propia cantidad de productos basados en ella, sufriría de un fuerte desgaste difícil de negar, esto sin mencionar que sus propios fundamentos, nunca han sido del gusto de todos. En un intento por cambiar lo anterior y plantar las bases de una auténtica revolución, en E3 de 2019 se anunció Lego Star Wars: The Skywalker Saga, título que no solo agruparía a nueve cintas de la súper icónica IP del cine popular en un solo lugar, sino que apostaría por nuevas formas para darle un muy necesario refresco a cómo es que siempre han funcionando los juegos de la marca danesa de juguetes de construcción.

Darle un “refresco” o “cambio fundamental” a una fórmula que se ha venido construyendo durante tanto tiempo no es nada sencillo, mucho menos si hablas de productos que en lo comercial, siempre han dado excelentes resultados. Cuando TT Games habló de repensar y de reinventar la manera en la que hacen juegos de Lego, una fuerte emoción se apoderó de mí, pues a pesar de que siempre me ha encantado cómo se ven y cómo es que representan a las diferentes franquicias, cosas como sus mecánicas, nulo reto y demás elementos de su jugabilidad, los convierten en videojuegos tremendamente aburridos, sosos y que intentan ser todo y se terminan convirtiendo en nada. Es cierto que Lego Star Wars: The Skywalker Saga hace importantes esfuerzos por refinar sus puntos más fundamentales como videojuego, además de expandir su estructura para dar ilusión de libertad, pero creo que al final, justamente por intentar hacer tanto, termina con ideas sumamente simples y mediocremente ejecutadas.

Las nueve películas

Hace ya una buena cantidad de tiempo, era muy común que cualquier blockbuster llegara acompañado por productos como videojuegos, los cuales, te dejaban disfrutar de la película en cuestión de forma interactiva. Debido a la propia naturaleza de estos productos, solíamos tener en su gran mayoría, títulos brutalmente débiles que aportaban nada y que solo se colgaban de la fama de cierto nombre para vender copias. Debido a que el público se empezó a dar cuenta de lo anterior, las ventas de este tipo de juegos decayeron fuertemente y al final, terminaron desapareciendo casi por completo. Podríamos decir que Lego y TT Games tomaron esa batuta y le dieron un giro al ser estas parodias representadas por juguetes.

El tema de agrupar a más de una película dentro de un mismo juego no es nuevo. De hecho y como ya te contaba, estos juegos de Lego de licencia, así comenzaron, y tenemos otros ejemplos como lo que se hizo con Harry Potter, por ejemplo. Ahora, dicho concepto se lleva a un nuevo nivel, pues como su nombre lo indica, Lego Star Wars: The Skywalker Saga cubre en su totalidad a la línea principal de las creaciones de George Lucas, desde aquel Episodio I en el que conocemos al joven Anakin, hasta el desenlace de la historia de Rey y Ben en Episodio IX. Desde este momento, te puedes empezar a dar cuenta de que en efecto, estamos frente al juego más ambicioso del estudio y claro, de la marca.

Pero bueno ¿qué tan extensos son cada uno de los episodios? Acá dependerá de qué tanto tiempo te distraigas con lo que podríamos considerar actividades secundarias dentro del juego. Un poco más adelante voy a profundizar en este apartado, pero sí, además de poder seguir la historia que vimos en las películas de forma lineal saltando de un nivel al otro, puedes gastar tu tiempo explorando un poco dentro de estos mundos. Te puedo decir que al menos en mi caso, completar cada película me tomó entre una hora y media y dos horas a lo mucho. Calculo que si te vas directo por la historia, en menos de una hora podrías estar viendo la conclusión de cada parte. Al final, los créditos de Return of the Jedi -fue el último episodio que decidí completar no sé por qué- se estaban presentando luego de poco más de 16 horas de juego. Y sí, me quedaron muchísimas cosas por juntar y por hacer, por lo que seguramente si las hiciera, ese contador sería el doble.

La comedia sigue presente y está tan bien lograda como en cualquier otro juego de la serie. En caso de que no lo sepas, los juegos de Lego hacen las veces de parodia de la franquicia que están representando, es decir, a pesar de que siguen una historia ya predeterminada y muy apegada a la de las películas, la dan ciertos giros cómicos para sacarle una sonrisa a los fans que hemos visto un sin de veces estas cintas. Para ponerte un ejemplo, hay una clara burla a todo el relajo que se generó por la escena de The Last Jedi en la que Kylo Ren aparece sin playera. Seguro ya te estarás imaginando de qué te hablo. Pero así, la cantidad de referencias y chistes en todo lo que representa Lego Star Wars: The Skywalker Saga, están más presentes que nunca e indudablemente, hacen que la experiencia cobre mucho más volumen y relevancia.

Intentando todo y a la vez nada

Como ya te lo comentaba, siempre he encontrado a los juegos de Lego tremendamente encantadores por cómo es que se ven y cómo es que representan a sus diferentes licencias, pero de igual forma, siempre me han parecido videojuegos sumamente aburridos que no imponen ninguna clase de reto. A pesar de toda la esperanza que tenía para que esto cambiara, la realidad de Lego Star Wars: The Skywalker Saga es lo misma: un título con mecánicas sosas, poco interesantes, sin profundidad y que por consiguiente, al poco tiempo te harán pensar por qué es qué estás jugando algo tan aburrido. Si eres de los que como yo, pensaba que este nuevo intento vendría a cambiar la perspectiva que tenemos de este tipo de juegos, temo decirte que no es así, el más reciente trabajo de TT Games no deja de lado su ADN.

Uno de los cambios más importantes y representativos que vemos dentro de Lego Star Wars: The Skywalker Saga en comparación con sus hermanos, es el de la cámara. Ahora, ésta es completamente libre y se ubica por detrás del personaje que estés controlando, dejando por completo de lado los ángulos predeterminados o fijos. A pesar de que esto podría sonar como algo mayor, la realidad es que no impacta demasiado en cómo es que se juega este título en comparación con otros, es decir, el platforming sigue siendo sumamente sencillo y sin ninguna clase de reto o en general, algún tipo de profundidad.

Pasemos al combate, otro de los puntos de los que más se ha hablado desde desde que Lego Star Wars: The Skywalker Saga fue revelado. Como sabes, hay decenas de personajes a elegir, los cuales, ahora son divididos en diferentes clases como las de Jedi, Sith, Villano, Héroe, Mercenario, Droide y más. La realidad acá es que podríamos cerrar todo en dos grandes grupos: personajes que disparan y personajes que hacen ataques melee. Comenzando por los disparos, ahora tenemos algo que se siente mucho más cercano a un shooter en tercera persona, solo que con controles sumamente asistidos y con un sistema de cobertura meramente inútil. Sí, es posible dispararle a un Stormtrooper en la cabeza para volarle el casco y con otro headshot eliminarlo, pero lo poco profunda que es la mecánica, combinado con la nula variedad de ataques del enemigo y claro, el que no haya ninguna penalización al momento de morir, hacen que éste sea el peor juego de disparos en tercera persona que he jugado en mucho tiempo.

Y ¿qué hay del combate melee? Pues bien, acá claramente entran los Jedi y los Sith, parte siempre muy importante de los juegos de Lego. En esta nueva entrega, existe una clara intención por presentarnos una especie de hack & slash más elaborado que lo que habíamos visto en títulos pasados. Lo anterior indudablemente se cumple, pero al igual que pasa con los disparos, tenemos una idea mediana sin nada qué aportar a su género. Usando los diferentes botones frontales puedes lanzar distintos tipos de ataque que puedes usar para formar un combo, asunto que pierde total sentido cuando la gran mayoría de enemigos, mueren con un par de golpes. Hablando de enemigos, te cuento que algunos de ellos se pueden llegar a cubrir de tus agresiones si solo usas una forma de ataque, dándole algo de variedad a cómo es que los abordas, pero no mucho más. Usar la fuerza para lanzar objetos a otros enemigos para generar daño, indudablemente ayuda a darle mayor sabor al gameplay general de la experiencia.

En los enfrentamientos contra jefes tenemos ideas un tanto más elaboradas y creativas. Por ejemplo, el duelo contra Darth Maul del final de Episodio I resulta emocionante y hace que las mecánicas fundamentales de combate con espada láser se puedan apreciar de mejor forma. Otro ejemplo interesante es la batalla con Captain Phasma en el cierre de Episodio VIII, en donde tenemos una serie de puzzles que debes de descifrar para acabar con la villana. Lo que termina afectando a esta parte del juego es lo que ya te platicaba de que en realidad, no puedes morir, lo que irónicamente le mata mucho el sentido a la experiencia.

El combate en naves fue una idea que se exploró en Lego Star Wars: The Force Awakens de 2016 con resultados mayormente positivos. Dicha base se retoma para esta nueva entrega de buena forma. De nuevo me parece que es un exceso lo asistida que está mira y en general los controles, pero te puedo decir que de todas las mecánicas de juego base que experimenté en Lego Star Wars: The Skywalker Saga, puede que ésta sea la que más me divirtió.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga falla en sus múltiples intentos por revolucionar las ideas propias de la franquicia a la que pertenece. A pesar de que en efecto, sí les llega a dar más profundidad, para nada se siente como algo suficiente que pueda competir en estos tiempos. El mayor problema de TT Games no es la falta de ideas, es la ejecución de las mismas y el cómo es que quieren interpretar demasiados géneros tan distintos al mismo tiempo, lo cual, deriva en un gameplay generalmente mediocre que para serte franco, me ha costado mucho poder disfrutar.

Confusa estructura

Los juegos de mundo abierto volvieron a tomar por asalto a toda la industria. Después de que parecía que la tendencia finalmente perdía algo de fuerza hace un par de años, este 2022 ha sido de auténtico resurgimiento para esta forma de diseño. Traveller’s Tales sabía que por la forma en la que se ha comportado el mercado, su nuevo juego tenía que echar mano de darle algún tipo de libertad al jugador, lo cual, implementó con calzador en Lego Star Wars: The Skywalker Saga, dando como resultado una estructura que sobre todo al inicio, se siente innecesariamente complicada y confusa y que muy pronto, deja claro que la idea de libertad, solo es una ilusión.

Lo primero que hay que decir es que difícilmente podríamos decir que Lego Star Wars: The Skywalker Saga es un juego de mundo abierto, al menos no de la forma tradicional. Cuando arranques con tu aventura, te toparás con un menú en el que están listados de forma muy vistosa, cada uno de los nueve episodios que componen a la línea principal de Star Wars, sin embargo, solamente el inicio de cada trilogía estará disponible. Una vez que por ejemplo, completes Episodio IV, podrás saltar al V y además, podrás acceder al modo Free Play del cual te hablaré un poco más adelante.

Pero bueno ¿cómo están compuestas cada una de las “películas”? Al igual que en cualquier otro juego de Lego, vivirás estas historias de manera lineal a través de una serie de niveles consecutivos. Lo nuevo aquí es que por momentos se te pondrá en áreas más abiertas que puedes explorar con algo de libertad. Por ejemplo, en Episodio I se te dejará visitar los recovecos de la Ciudad Gungan bajo el agua o las empolvadas calles de Mos Espa. En estos lugares podrás resolver o no algunos puzzles ambientales sencillos pero bien diseñados para obtener un Kyber Brick, que podríamos decir, es el principal coleccionable del juego, pues es la moneda que sirve para desbloquear mejoras para tus personajes. Igualmente, es posible que te encuentres con algún NPC que te de un quest secundario, mismos que normalmente se tratan de encontrar algún objeto y que aportan casi nada a la parte narrativa.

El problema de muchos de estos espacios es que se llegan a sentir vacíos y sin mucho qué hacer. Sí, llegar a Coruscant por primera vez fue bastante emocionante, pero todo se apaga rápidamente cuando notas lo estéril que están los pasillos de algo como el Templo Jedi, por ejemplo. Como sea, el poder recorrer varios de los lugares más icónicos de la saga, ha sido bastante disfrutable y como seguramente ya te estás imaginando, los detalles y referencias están por todos lados, incluso algunas bastante clavadas que la verdad es que no me esperaba encontrar en un juego como Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

La exploración espacial en naves fue otro de los grandes puntos de venta del juego, en donde algunas promesas se cumplieron y otras , se tuvieron que cortar. En ciertos puntos de tus aventuras en cada Episodio, te encontrarás fuera de uno de los múltiples mundos que habitan la galaxia. Aquí, a bordo de tu nave, podrás aterrizar en alguna de las zonas del planeta, o darte una vuelta cerca de su órbita. En estos espacios te podrás topar con enfrentamientos con naves enemigas, con algún NPC que necesite de tu ayuda o con un Kyber Comet, el cual, sí consigues destruir, te dará cinco valiosos Kyber Bricks. Algo que es importante mencionar es que entrar y salir de estos mundos no es seamless, es decir, no esperes algo como No Man’s Sky o Starlink. En este juego sí entra una pantalla de carga disfrazada por una animación. De igual forma, para moverte a otro sector de la galaxia, necesitas abrir una mapa para seleccionar a dónde quieres viajar.

Pasando al tema del Free Play, modo que como ya te lo contaba, se desbloquea en cuanto completes cualquiera de los tres primeros Episodios que tienes a tus disposición al inicio, te cuento que como su nombre lo indica, es una modalidad en la que no estás atado a ninguna parte de la historia. Es como si la línea del tiempo desapareciera por completo para que puedes recorrer la galaxia a placer. Aquí te puedes mover a cualquier planeta que ya hayas desbloqueado en el modo historia y así, repetir alguna de sus misiones o simplemente explorar para ver con qué te encuentras. Mi recomendación es que no entres a esta parte del juego hasta que completes primero las nueve películas, pues si vas luego luego, te toparás con que en realidad, casi todo sigue bloqueado; es decir, si solo has pasado por Episodio I, por ejemplo, no podrás visitar Jakku, mundo que se pone disponible hasta que juegas Episodio VII.

Como te puedes dar cuenta, la manera en la que Lego Star Wars: The Skywalker Saga está construido dista bastante de lo que en realidad conocemos como juego de mundo abierto. Creo que al final, la forma por la que se fue TT Games es la indicada, pero indudablemente se tuvieron que recortar algunas de las ambiciones y promesas que se hicieron. Es muy especial poder visitar los lugares más icónicos de la serie y en ciertos puntos, explorarlos con algo de libertad, pero creo que justo por esas dimensiones, muchos de sus rincones se sienten estériles y sin propósito.

Todo el plástico

Los juegos de Lego siempre han sido sumamente encantadores por cómo es que logran que los juguetes de construcción cobren vida frente a nosotros, esto claro, además de ser sumamente cuidados en la forma en la que representan a la diferentes series y franquicias en las que se basan. Lego Star Wars: The Skywalker Saga no solo es el juego más ambicioso en temas de tamaño para TT Games, sino también en su presentación audiovisual, la cual, nos ha dejado más que satisfechos y por momentos, muy impresionados.

Como seguramente bien sabes, Lego Star Wars: The Skywalker Saga está saliendo para todo. Desde consolas de pasada y nueva generación, hasta el Nintendo Switch y PC. Para esta reseña tuvimos acceso a la versión de PS5, la cual, te permite dos formas de visualización. Una a 60 cuadros y otra a 30. La verdad es que a diferencia de otros juegos, acá no noté mucha diferencia en la calidad de imagen entre lo que claramente es el modo de rendimiento y el de calidad, por lo que decidí jugar la mayor parte del tiempo a 60 cuadros. Lo único que es más claro es que el poping de objetos aumenta en el modo de rendimiento. La resolución se mantiene mayormente en un 4K bastante limpio. El juego se comporta de gran forma sin caídas de framerate notables durante el juego, pero sí en sus cinemáticas, mismas que no están en tiempo real y que por consiguiente, presentan extraños cortes.

La dirección de arte es uno de los puntos más fuertes del juego. La representación de cada uno de los mundos que visitas con el uso de ladrillos Lego, así como de las decenas de personajes que puedes desbloquear, es verdaderamente maravillosa. La atención al detalle es impresionante y se vuelve a notar el enorme amor que TT Games le tiene tanto a la marca de juguetes de construcción, como a Star Wars. El sonido fue un apartado que creo, le faltó más, esto sin mencionar que las voces de los personajes no son las de los actores que les dieron vida en la pantalla grande, lo cual, al menos en mi caso, hace sentir al producto un poco barato por momentos. Por cierto, la utilización del DualSense es nula, asunto que indudablemente se entiende por ser un juego completamente multiplataforma.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga es un juego mayormente limpio en temas de bugs y glitches, asunto digno de destacar y de aplaudir en estos tiempos, más si hablamos de un juego que te da cierta libertad. Solamente en un punto en mi visita a la ciudad submarina de los Gungan, algunos peces decidieron atravesar las paredes y nadar en donde no había agua. Nada tan importante.

No deja de ser un juego de Lego

No te voy a mentir. Luego de la demostración a puerta cerrada en la que estuve durante E3 2019 con gente de TT Games y Warner, mi emoción por Lego Star Wars: The Skywalker Saga se elevó hasta el cielo, esto gracias a que siempre he sentido una enorme atracción por los juegos de Lego pero que en todos los casos, me han terminado aburriendo enormemente por sus mecánicas planas y el nulo reto que representan. Pensé que uno de los principales objetivos con este nuevo título sería cambiar lo anterior, sin embargo, luego de un par de horas, te puedes dar cuenta de que el ADN sigue intacto y que en efecto, a pesar de ser el mejor, sin duda, éste sigue siendo un juego de Lego en toda la extensión del término. No puedo evitar sentirme decepcionado a pesar de todos los avances que se dieron.

Como ya te lo comentaba, en caso de que nunca te hayan gustado los juegos de Lego por cualquier razón, veo muy complicado que Lego Star Wars: The Skywalker Saga vaya a cambiar tu percepción, pues a pesar de sus grandes ambiciones y en cómo es que refinó algunas de las partes de la fórmula con la que Traveller’s Tales hace videojuegos, seguimos ante un título con mecánicas muy pobres de combate, puzzles sin mucha alma y en general, un gameplay aburrido difícil de disfrutar gracias a un lenguaje poco claro por momentos. ¿Le recomendaría a alguien este producto? Por supuesto. Si eres de los que encuentra valor en los juegos de Lego, éste te encantará, además de que claro, como fan de Star Wars, hay momentos sumamente especiales y muy disfrutables.