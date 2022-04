Se filtra un nuevo battle royale a cargo de Ubisoft

A inicios de este año, Ubisoft mencionó que los servidores de Hyper Scape, su título de battle royale, estarían llegando a su fin este mismo mes debido a que nadie lo jugaba. No obstante, el publisher francés todavía no se rinde con el género y de acuerdo con un conocido insider, ya se encuentran trabajando en otro battle royale conocido como Pathfinder.

Tom Henderson, notorio insider, mencionó que este juego será por equipos, y cada uno de ellos deberá llegar al centro del mapa para enfrentarse a un jefe controlado por la IA. Cada personaje tendrá sus propias habilidades únicas, similar a Overwatch y Apex Legends. Debido a que el proyecto sigue estando en early access, muchos de estos detalles no han sido verificados al cien por ciento.

No tiene mucho sentido que después de lo sucedido con Hyper Scape, Ubisoft quiera entrarle al mundo de los battle royale una vez más y en un lapso de tiempo tan corto. Digo, todavía no sabemos cuándo vaya a debutar este nuevo juego, pero si ya se filtró, entonces puede que no falte tanto para su revelación oficial.

Nota del editor: Con el tema de los NFTs, Assassin’s Creed Infinity, y ahora esto, me queda claro que Ubisoft cada vez busca alejarse más y más de estas aventuras single-player, y en su lugar, enfocarse en estos infames juegos como servicio que últimamente han estado fracasando constantemente.

Via: Exputer