A estas alturas creo que ya todos nos olvidamos de Abandoned, el nuevo juego de Blue Box Game Studios que constantemente es sujeto de todo tipo de controversias. Después de que sus desarrolladores eliminaran un montón de tweets relacionados a este juego, la comunidad pensó que su cancelación era inminente pero aparentemente, ese no es el caso.

En la mañana de este jueves 31 de marzo, los usuarios se percataron de que la cuenta del juego en Twitter había eliminado varios tweets relacionados al estado del juego, incluyendo el anuncio sobre su prólogo jugable que estaría disponible a principios de este año. Respondiendo a estos rumores, Blue Box publicó un mensaje en donde explican que Abandoned todavía no ha sido cancelado.

“Recientemente, hemos sido bombardeados con solicitudes y preguntas sobre el estado de desarrollo de Abandoned. Con respecto a los últimos rumores sobre la cancelación de Abandoned, nuestra respuesta es que estos rumores son falsos. Lanzaremos Abandoned: Prologue cuando esté estable, bien y listo”, compartía el equipo: “seguiremos trabajando en el juego y te avisaremos cuando estemos listos”.

Our response to the Cancellation rumours: pic.twitter.com/EuiY8Squ52 — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) March 31, 2022

Lo último que supimos sobre este juego fue que habían hackeado el canal de YouTube de Blue Box, pero eso ocurrió hace exactamente dos meses y desde ese entonces no ha habido ningún tipo de novedad sobre Abandoned.

Nota del editor: Esto definitivamente se salió de control, y creo que Blue Box ya no sabe cómo lidiar con la situación. Ya me cuesta creer que Abandoned vaya a ver la luz del día en algún punto del futuro, y me atrevo a decir que la próxima noticia sobre el juego podría ser relacionada a su cancelación.

