Hackean a Blue Box Studios, autores de Abandoned

¿Te acuerdas de Abandoned? Durante mucho tiempo se pensó que el título de Blue Box Game Studios en realidad era un frente para algún proyecto de Hideo Kojima. En realidad resultó ser un juego independiente, que aparentemente tendrá un prólogo jugable este año, pero de momento sus desarrolladores están más preocupados porque les acaban de hackear su canal de YouTube.

Be aware: The BLUE BOX Game Studios YouTube channel was hacked. We have received emails from various people that they received emails to buy a ”Pre-order”, please DO NOT open it and DO NOT transfer funds as it is not from us!

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) January 30, 2022