Jim Ryan adelanta más adquisiciones de PlayStation

Sony definitivamente tomó al mundo por sorpresa esta mañana tras revelar que habían adquirido a Bungie, los desarrolladores de Destiny, por $3.6 mil millones de dólares. Aunque la franquicia seguirá siendo multiplataforma, parece que PlayStation todavía no ha terminado con las adquisiciones de estudios, o por lo menos así lo adelanta Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment.

Christopher Dring, jefe de GamesIndustry.biz, tuvo oportunidad de platicar con Ryan tras esta noticia, y según el ejecutivo, “deberíamos esperar más” cuando se trata de adquisiciones por parte de PlayStation.

And Jim Ryan told me ‘We should expect more’ when it comes to further PlayStation acquisitions

— Christopher Dring (@Chris_Dring) January 31, 2022