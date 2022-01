The Batman presenta nuevas e increíbles imágenes

Ya no falta mucho para el estreno de The Batman, por lo que estas últimas semanas se ha liberado un montón de material promocional. La nueva película del Caballero de la Noche pinta para ser una de los mejores en su historia, y aunque inicialmente hubo críticas hacia Robert Pattinson, nuevas imágenes nos muestran que el actor se verá increíble en el papel.

Estas imágenes son cortesía del portal Total Film, y nos muestran a Batman en diferentes situaciones:

Parece que todas aquellas personas que criticaban a Pattinson se han arrepentido, pues todo lo que nos han mostrado de The Batman últimamente no ha recibido mas que elogios. Matt Reeves, director del largometraje, definitivamente tiene un reto importante por delante, pero parece que los fans del personaje no saldrán insatisfechos.

The Batman llega a cines el 4 de marzo de 2022.

Nota del editor: Tengo fe en que The Batman será una de las mejores versiones del personaje desde la trilogía de Christopher Nolan. La película ciertamente tiene mucha anticipación por detrás, especialmente considerando el estado actual de DC, y si todo sale bien, finalmente tendremos otro Batman digno en la pantalla grande.

Via: ComicBook