It Takes Two llegará al cine y la televisión

Ha pasado casi un año desde el lanzamiento de It Takes Two. Después de múltiples premios, reseñas positivas y una gran cantidad de copias vendidas, el día de hoy se ha revelado que el trabajo más reciente de Hazelight Studios será adaptado a la televisión y el cine.

De acuerdo con Variety, dj2 Entertainment, compañía detrás de las películas de Sonic the Hedgehog y la serie animada de Tomb Raider, serán los encargados de llevar It Takes Two a la pantalla grande y chica. Esto fue lo que comentó Josef Fares, director de Hazelight Studios al respecto:

“Crear el mundo y la historia en ‘It Takes Two’ fue muy divertido para mí y para el equipo. Dado que tiene una narrativa fuerte con muchos personajes locos y momentos de acción cooperativa igual de locos, el potencial es enorme para una gran adaptación al cine o la televisión”.

Por su parte, esto fue lo que comentó Dmitri M. Johnson, CEO de dj2 Entertainment:

“Es un honor para dj2 asociarse con Josef, Oskar [Wolontis] y el increíble equipo de Hazelight Studios en la adaptación de medios lineales de ‘It Takes Two’. Al igual que el resto del mundo de los videojuegos, nos enamoramos perdidamente de Cody, May, Rose, Dr. Hakim y el imaginativo universo de fantasía que Hazelight ha creado, y estamos ansiosos por traer a estos personajes, y este mundo, a la vida en la pantalla grande y pequeña”.

Junto a esto, se ha señalado que Pat Casey y Josh Miller, los escritores de las películas de Sonic, serán los encargados del guion de It Takes Two. Lamentablemente, por el momento no hay más detalles relacionados con una fecha de estreno, o información específica sobre el tipo de adaptación que se planea llevar a cabo.

En temas relacionados, It Takes Two ganó el GOTY en The Game Awards. De igual forma, debido a un problema con Take-Two, Hazelight ha perdido el nombre de It Takes Two.

Vía: Variety