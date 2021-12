The Game Awards 2021 ha llegado a su fin, y después de un evento repleto de sorpresas y emocionantes anuncios, finalmente se dio a conocer el juego que se llevó a casa el importante reconocimiento como Game of the Year 2021. Así es, It Takes Two de Hazelight Studios se llevó el GOTY este año en lo que fue una ceremonia de premiación repleta de fuerte competencia.

The moment you’ve all been waiting for, Game of The Year! A massive congratulations to It Takes Two @hazelightgames + @ea + ​​@josef_fares for your big win! #TheGameAwards pic.twitter.com/3o2kGm8qHm

— The Game Awards (@thegameawards) December 10, 2021