Tras haber sido anunciado hace un par de días, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience se encuentra disponible en estos momentos en PS5 y Xbox Series X|S. Así es, esta aventura interactiva ya puede ser descargada mientras estás leyendo esto y parece que podrás vivir algunas de las secuencias de las películas de The Matrix recreadas en este motor gráfico.

Via: The Game Awards