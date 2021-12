Pese a que The Matrix Resurrections está a solo unas semanas de distancia, durante The Game Awards se presentó un nuevo adelanto de la cinta, el cual nos muestra a Neo viajando al pasado para redescubrir su historia. Aunque el adelanto no es extenso, sí nos da una gran idea de lo que nos espera.

The Matrix Resurrections llegará a los cines y HBO Max el próximo 22 de diciembre de 2021.

Vía: The Game Awards