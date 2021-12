Después de una desafortunada filtración la semana pasada, se ha revelado que The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience ya está disponible, no solo en el PlayStation 5, sino en el Xbox Series X|S también.

Sin embargo, esta no es la versión completa de esta experiencia, sino que actualmente solo se puede pre-descargar de forma gratuita. El próximo 9 de diciembre, durante The Game Awards, tendremos más información al respecto de este tech demo. Esta es su descripción:

“Prepárense para echar un vistazo al futuro de la narración interactiva y el entretenimiento con UE5 en esta demostración de tecnología cinematográfica y en tiempo real gratuita que traspasa los límites. Creado por miembros del equipo de la película original que incluye a Lana Wachowski junto con Epic Games y socios, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience es un viaje salvaje al universo de The Matrix que dobla la realidad y presenta las actuaciones de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss”.

Puedes pre-descargar esta experiencia en:

–PlayStation 5

–Xbox Series X|S

Por el momento no hay información exacta sobre el tipo de experiencia que aquí se nos presentará, pero considerando la descripción, es muy posible que veamos un demo algo corto que sea una introducción al mundo de The Matrix en compañía de los personajes principales de la serie.

En temas relacionados, se ha confirmado el regreso de un importante personaje en The Matrix Resurrections. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo adelanto de la cinta.

Nota del Editor:

¿El Keanu Reeves que aparece en el video es real? En dado caso de que este no sea el caso, esto demuestra de gran forma todo el poder del que es capaz el Unreal Engine 5, y sería un gran paso para el poder gráfico y técnico de la nueva generación.

Vía: PlayStation Network