Aquí el nuevo adelanto en video de The Matrix Resurrections

Ya no falta tanto para el estreno de The Matrix Resurrections, y estas últimas semanas ya hemos tenido bastantes avances en video sobre esta anticipada película. Por si no tenías suficiente, entonces te alegrará saber que se ha liberado un nuevo spot para TV, el cual nos muestra unas cuantas escenas inéditas.

🎥 | Novo TV Spot de The Matrix Resurrections com cenas exclusivas!pic.twitter.com/bOy3woPThn — The Matrix Brasil (@TheMatrixBrasil) November 30, 2021

A pesar de ser considerada como la cuarta parte de esta franquicia, David Mitchell, guionista de The Matrix Resurrections, afirmó que la película en realidad funciona como su propia historia, así que no requieres de ningún tipo de conocimiento sobre la serie para entenderla.

“Ciertamente no es una secuela más, sino algo autónomo que contiene las tres Matrix que la preceden de una manera ingeniosa. Es una creación muy bonita y extraña. También se lograron hacer un par de cosas que vemos en las películas de acción, lo que significa que subvierte las reglas de los blockbusters.”

El día de hoy también se liberó una nueva imagen, la cual revela un gran misterio, y por acá le puedes echar un vistazo.

The Matrix Resurrections llega a salas de cine el próximo 22 de diciembre.

Nota del editor: Ya llegó el punto en donde prefiero no ver ningún tipo de avance o adelanto sobre esta película. Creo que sus productores empezaron a lanzar muchísimo material promocional últimamente (y con justo sentido) pero en mi caso, ya mejor me esperaré a ver el producto terminado.

Via: Twitter