Como bien ya sabes, 007: No Time to Die será la última vez que veamos a Daniel Craig en el papel del titular agente británico. Todavía no sabemos quién será su remplazo, y de hecho, sus productores anteriormente confirmaron que la búsqueda por este actor no empezaría sino hasta 2022. Pues bueno, el día de hoy han revelado nuevos detalles al respecto.

De acuerdo con Pagmela Abdy, jefa de MGM quien ha trabajado con Barbara Broccoli y Michael Wilson, directores de la franquicia de Bond, ya ha habido un par de conversaciones “preliminares” sobre el nuevo actor para la saga. Y es que actualmente, prefieren darle a Craig la oportunidad de brillar una última vez antes de decirle adiós al papel por siempre. En las propias palabras de Abdy:

“La puerta está totalmente abierta. Ya hemos tenido unas cuantas conversaciones preliminares con Barbara Broccoli y Michael Wilson, pero queremos que Daniel Craig tenga sus últimos festejos.”

Claro que ya hay un par de actores interesados en interpretar al personaje, aunque tal y como dice Abdy, la puerta está completamente abierta en estos momentos pero seguramente que ya deben tener a un par de opciones en consideración.

Nota del editor: Sus productores deberán ser muy cuidadosos con el actor que elijan para este papel. Después de todo, y si todo sale bien, dicho actor deberá permanecer como 007 por muchos años más, así que no se trata de una decisión deliberada.

Via: ComicBook