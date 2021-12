La Casa de Papel tendrá un spin-off en 2023

Los últimos episodios de la quinta temporada de La Casa de Papel llegarán a Netflix en unos cuantos días más, sin embargo, la saga no terminará todavía. Esto lo decimos porque en 2023 habrá un nuevo spin-off centrado en uno de los personajes más importantes de la serie.

This heist might be coming to an end, but the story continues…

Berlin: A New Series, coming in 2023 pic.twitter.com/jMvufEArKq

— Netflix (@netflix) November 30, 2021