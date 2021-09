La búsqueda por el nuevo James Bond empezará hasta 2022

Como bien sabes, 007: No Time to Die será la última película con Daniel Craig en el papel del titular espía británico. De hecho, hace no mucho tiempo se publicó un video en donde podemos ver la emotiva despedida del actor, pero entonces ¿quién lo reemplazará? Desafortunadamente, tendremos que esperar hasta 2022 para conocer la respuesta, de acuerdo con sus productores.

Barbara Broccoli, productora de la franquicia, apareció como invitada en el programa BBC Radio 4’s Today junto con su medio hermano Michael G. Wilson para platicar sobre todo tipo de cosas relacionadas a No Time to Die. Fue aquí donde mencionaron que por ahora no han pensado sobre quién será el actor o actriz que reemplace a Craig.

“Por el momento no estamos pensando en eso. Queremos que Daniel Craig celebre este momento. El siguiente año ya empezaremos a pensar sobre el futuro.”

Tanto Broccoli como Wilson admiten que Craig dejó unos zapatos bastante grandes por rellenar, así que el proceso de casting y selección para el próximo James Bond será sumamente complicado. Claro, los fans ya tienen una lista de actores a quienes les gustaría ver como Bond, y entre ellos se encuentran Henry Cavill, Idris Elba y otros.

¿Qué actor o actriz te gustaría que se quedara con el papel? Déjanos tu opinión en los comentarios.

Via: IGN