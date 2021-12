Considerando el extenso mundo que The Matrix ha creado, no solo con las películas, sino con videojuegos, cómics y materiales adicionales, no es sorpresa que las expectativas por Resurrections sean bastante altas. Si bien cada vez falta menos para que esta cinta esté disponible y las dudas del público tengan una respuesta, una nueva imagen de la cinta revela un gran secreto de este universo.

Recientemente, Entertainment Weekly compartió un par de nuevas imágenes de The Matrix Resurrections. Dos de estas están enfocadas en la acción, pero una en particular nos muestra un avance bastante importante para este mundo. En una escena protagonizada por Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Eréndida Ibarra y Toby Onwumere podemos ver un dispositivo muy similar a uno de VR, el cual parece que será usado para entrar a la Matrix desde cualquier punto.

En la trilogía, entrar a la Matrix significa conectarse a una máquina en específico. De esta forma, parece que en los últimos años se inventó un dispositivo que permite el acceso a este mundo virtual de una forma más rápida y compacta. Sin embargo, este dispositivo bien podría tener una función diferente.

The Matrix Resurrections llegará a los cines y HBO Max el próximo 22 de diciembre. En temas relacionados, aquí puedes checar los nuevos pósters de la película. De igual forma, el Agente Smith sí regresará, pero…

The Matrix Resurrections es una de las películas más esperadas del año, y es agradable ver que más y más personas tengan acceso a esta cinta por medio de HBO Max. Será interesante ver si las expectativas del público se cumplirán o no.

Vía: Entertainment Weekly