Pese a que Spider-Man: No Way Home aún está a solo unos días de distancia, recientemente comenzó la pre-venta de boletos. De esta forma, un nuevo reporte ha señalado que esta cinta tuvo el primer día de este periodo más exitoso en años recientes.

De acuerdo con Fandango, quienes se especializan en la venta de boletos de Estados Unidos, Spider-Man: No Way Home tuvo el mejor primer día de pre-ventas desde Avengers: Endgame. Si bien el número exacto no se reveló, esta declaración significa que esta cinta seguramente será un éxito total. Junto a esto, se ha mencionado que la nueva aventura del arácnido ha superado a Avengers: Infinity War, Star Wars: The Last Jedi, Rogue One: A Star Wars Story y Star Wars: The Rise of Skywalker, largometrajes que se estrenaron antes de la pandemia, en este mismo sector.

La emoción del público está a su máximo en estos momentos. Considerando que Spider-Man: No Way Home por fin se estrenará el próximo 15 de diciembre, cada día la espera se hace más pesada para los fans. En temas relacionados, los golpes por los boletos de esta película ya se han desatado. De igual forma, parece que Sony no tiene la intención de hacer más películas de este personaje con Tom Holland.

Nota del Editor:

Esto no debería ser una gran sorpresa. Desde Avengers: Endgame, no ha habido una película tan esperada por el público. Incluso considerando la pandemia, No Way Home tiene el potencial de superar los mil millones de dólares en taquilla. Si bien esto es algo complicado considerando la situación actual, esto no tendrá el éxito de la cinta a nivel mundial.

Vía: CNET