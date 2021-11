El día de ayer, Amy Pascal, productora de las películas de Spider-Man, aseguró que una nueva trilogía de este personaje con Tom Holland como el actor principal ya estaba en desarrollo. Sin embargo, un nuevo reporte parece indicar que Sony no tiene la intención de hacer esto una realidad.

De acuerdo con fuentes cercanas a The Hollywood Reporter, Sony aún no tiene algún tipo de plan oficial relacionado con el futuro de Spider-Man después del estreno de No Way Home. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Información desde Sony Pictures indica que, aunque la relación del estudio con Kevin Feige, y Tom Holland es muy sólida, y esperan poder seguir trabajando juntos, en realidad no hay planes oficiales de hacer una nueva trilogía”.

Junto a esto, Tom Holland, quien siempre ha sido muy vocal sobre su participación en las películas de Marvel, no ha comentado algo al respecto sobre su futuro como Spider-Man. Recordemos que hace un par de semanas se dio a conocer una entrevista en donde el actor mencionaba que estaba listo para abandonar a ese personaje y darle su espacio a Miles Morales.

Por el momento no hay algo claro. Si bien está claro que muchos ejecutivos de Disney y Sony desean continuar con esta franquicia, parece que todo dependerá del éxito en taquilla que tenga No Way Home. En temas relacionados, aquí puedes conocer las declaraciones de Pascal. De igual forma, aquí está el nuevo tráiler de esta película.

Nota del Editor:

Considerando la relación entre Disney y Sony, este cambio de curso no suena tan raro. Sin embargo, está claro que el futuro de Spider-Man aún no está definido. Esperemos que una vez ya estrenada No Way Home, tengamos una respuesta clara a esta cuestión.

Vía: The Hollywood Reporter