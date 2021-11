Spider-Man: No Way Home es la película más esperada del año, no hay duda de eso. De esta forma, no es una sorpresa que, considerando el papel que juegan los revendedores hoy en día, la gente ya esté vendiendo sus boletos para esta cinta a precios ridículos en internet.

Una simple búsqueda en sitios como eBay revela que aquellos que alcanzaron a comprar su boleto para ver Spider-Man: No Way Home, ya están revendiéndolos a precios que superan los $24 mil dólares, algo que, sin duda alguna, ha llegado a un nivel que no se había visto antes, aunque esto es para la premiere de Los Ángeles. Por otro lado, encontramos gente que pide más de $100 dólares por un par de entradas normales.

Considerando que Spider-Man: No Way Home tiene el potencial de convertirse en la película más taquillera de la pandemia, y que muchos no desean spoilearse esta cinta, claro que existen personas que tratan de abusar de aquellos que no alcanzaron su boleto para el estreno.

En temas relacionados, parece que Sony no tiene la intención de hacer más películas de Spider-Man con Tom Holland. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo adelanto de esta cinta.

Nota del Editor:

Como siempre, la mejor forma de eliminar a los revendedores, es simplemente ignorándolos. Sin embargo, destaca mucho que estas personas crean que alguien es capaz de pagar una gigantesca cantidad de dinero solo para ver una película. Esperemos que nadie logre caer en las garras de estos precios.

Vía: eBay