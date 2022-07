Fire Emblem Heroes se convierte en el juego móvil más popular de Nintendo

Muchos podrían pensar actualmente que Fire Emblem Heroes es un videojuego abandonado, pero al parecer tiene un séquito de fieles usuarios que siguen utilizando la aplicación e invirtiendo dinero en ella. En un reporte reciente se confirma que este es el primer juego móvil de Nintendo que ha alcanzado la cifra del $1 billón de dólares conseguidos.

Lanzado por primera vez en 2017, FE: Heroes es un juego de rol táctico gratuito en el que los usuarios recopilan varios personajes de juegos anteriores de la serie y los usan para completar misiones y batallas. De acuerdo con los nuevos datos de Sensor Tower, ahora ha obtenido más de $1 billón en ingresos, ganando casi $30 millones solo en este ciclo de 2022.

Vale la pena mencionar, que el título no es el más descargado de la compañía, sino que Super Mario Run logró quedarse con ese hito, aunque no logró convencer a los usuarios para que compraran la experiencia completa. Otro de los grandes éxitos es Mario Kart Tour, el cual ha logrado incorporar muchos personajes que otros títulos de la saga no han ofrecido.

En noticias relacionadas a Fire Emblem. Hace un par de semanas se dieron a conocer imágenes filtradas del próximo juego principal de la serie, este luce superior a la entrega pasada que se lanzó en el 2019. Si quieres darle un vistazo a estas capturas, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: Kotaku