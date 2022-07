Nuevo reporte de Call of Duty: Modern Warfare 2 da mensaje agridulce

Se acaba de dar un nuevo informe del desarrollo de Call of Duty: Modern Warfare 2, mismo que da noticias esperanzadoras a los fanáticos acerca del juego, ya que la compañía Infinity Ward ha desarrollado una política de planeación de crunch. Así que la mala noticia de esto, es que muchos de los creadores están sufriendo con un poco de trabajo extra en el proceso.

El informe llega de la mano de Ralph Valve, quien afirma que la alta tasa de deserción de COD le ha costado mucho a la compañía durante el último año. Se afirma que muchos líderes en los estudios, seniors e incluso directores de Infinity Ward han renunciado debido a las condiciones de trabajo y discrepancias salariales, y está previsto que muchos más se vayan una vez que se lance el juego

Según los informes, para llenar estos vacíos, Infinity Ward ha tenido que traer una gran tasa de empleados sin experiencia previa en la industria, lo que podría resultar costoso en el futuro. Dado que este segundo juego de Modern Warfare significa mucho para los fanáticos de la saga.

Aquí una de las declaraciones de un desarrollador hacia Ralph Valve:

Me encanta el equipo de Infinity Ward, pero odio cómo manejan a las personas. Les gusta usar y abusar de las personas. Muchas personas talentosas, una parte del equipo y varios departamentos se separarán después de que se haya lanzado este juego. Así que tenlo en cuenta: debería ser un gran año para Infinity Ward, pero después de este próximo título, no veo que a Call of Duty le vaya bien en general.