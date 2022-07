Netflix quedó colapsado con el estreno de Stranger Things 4

Uno de los grandes estrenos que la gente estaba esperando para Netflix es la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things, la cual ha sido una de las más queridas por los fans. Eso llevó a muchos a esperar sus primeros minutos de llegada en la plataforma, y por ende pasó lo inevitable, que el programa de streaming se cayera.

Esto ocurrió durante los primeros minutos que se liberaron los nuevos episodios, mismos que abarcan básicamente cuatro horas de contenido con muchas historias que contar detrás. Y mientras los servidores del servicio se arreglaban, muchos dejaron caer su enojo en redes sociales, concretamente mediante Twitter, con comentarios muy inconformes.

Chécalos aquí:

netflix being down when stranger things is being released pic.twitter.com/itctNiewRJ

WHY THE FUCK IS NETFLIX DOWN I NEED TO WATCH STRANGER THINGS pic.twitter.com/UjlJhTbOdq

¿Por qué rayos está Netflix abajo? Necesito ver Stranger Things

me acting shocked when I see the “Netflix error” message at midnight as if the whole world isn’t trying to watch the stranger things finale all at once pic.twitter.com/dTunlhNaRT

— roxy‎ (@mcuroxy) July 1, 2022