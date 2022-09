La versión de Call of Duty: Warzone para móviles ya tiene nombre

Sin duda, uno de los juegos que más se han esperado para celulares es la próxima adaptación de Call of Duty: Warzone para celulares, misma que Activision ha estado prometiendo por un par de meses. Y ahora, ya se cuenta con nueva información respecto a esta versión, se incluye claramente el nombre oficial que va a tener este videojuego shooter.

El proyecto en cuestión se llamará ni más ni menos que Call of Duty: Warzone Mobile. Mismo que ha estado en desarrollo por parte de Solid State Studios, Beenox, Activision Shanghai y Digital Legends. Teniendo bastante similitudes respecto a la versión de consolas, pero que se esperan las recompensas sean un tanto distintas.

Incluso el juego ya tiene su primer teaser, aquí lo puedes checar:

NEW: Call of Duty: Warzone Mobile Teaser Video!

Just revealed by GameSpot on their Mobile Showcase

That’s the Verdansk plane intro…Verdansk for #WarzoneMobile? 👀

More info at #CODNEXT. pic.twitter.com/nTybaHYtVt

— CharlieIntel (@charlieINTEL) September 8, 2022