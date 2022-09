Harry Styles habla del escupitajo a Chris Pine

Hace algunos días atrás se celebró el festival de cine de Venecia, lugar que tuvo momentos memorables como el aplauso de bastantes minutos hacia Brenda Fraser, actor que dio a conocer su participación en The Whale. Sin embargo, lo que más causó polémica fue el supuesto escupitajo que Harry Styles le dio a Chris Pine, y ahora, el músico habla al respecto.

Mediante un concierto que dio en Estados Unidos, el actor mencionó que fue rápidamente a Venecia para escupirle a Chris Pine, indicando irónicamente que los rumores eran de lo más falsos. Sin embargo, en lugar de decirlo directamente, lo tomó como una broma y lo usó para decir de forma irónica que no sucedió nada, a lo que sus fans también se lo tomaron como un chiste.

Aquí el video:

Harry Styles jokingly addresses internet speculation that he spat on Chris Pine at the Venice premiere of #DontWorryDarling:

“It’s wonderful, wonderful, wonderful to be back in New York. I just popped very quickly to Venice to spit on Chris Pine.” pic.twitter.com/5PEswcATmF

— Pop Crave (@PopCrave) September 8, 2022