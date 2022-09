CEO de PlayStation comenta que la oferta de Xbox por Call of Duty fue inadecuada

Como ya se sabe, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft está a poco tiempo de completarse, y mientras eso sucede, algunas empresas como PlayStation no han estado de acuerdo con la decisión. Incluso, se llegó a un acuerdo de poner a franquicias como Call of Duty en multiplataformas un tiempo adicional, concretamente 3 años y a partir de ahí Xbox seguirá decidiendo si renovar o no.

Vale la pena mencionar, que el CEO de PlayStation, Jim Ryan, afirmó tener dicho contrato vigente con la propia Activision. Incluso ha comentado que la oferta “era inadecuada en muchos niveles”.

La semana pasada, Xbox reveló que había proporcionado un acuerdo firmado a Sony para garantizar Call of Duty en PlayStation, con igualdad de características y contenido, durante al menos varios años más. Xbox dijo que esta oferta va mucho más allá de los acuerdos típicos de la industria.

Esto es lo que comentó Ryan:

No tenía la intención de comentar sobre lo que entendí que era una discusión comercial privada, pero siento la necesidad de dejar las cosas claras porque Phil Spencer trajo esto al foro público. Microsoft solo ha ofrecido que Call of Duty permanezca en PlayStation durante tres años después de que finalice el acuerdo actual entre Activision y Sony. Después de casi 20 años de Call of Duty en PlayStation, su propuesta fue inadecuada en muchos niveles y no tuvo en cuenta el impacto en nuestros jugadores. Queremos garantizar que los usuarios continúen teniendo la experiencia de Call of Duty de la más alta calidad, y la propuesta de Microsoft socava este principio.

El proceso de compra aún no ha cerrado. Se espera que lo haga a principios de 2023.

Vía: Gamesindustry