Eugenia Derbez podría no ser Burro en Shrek 5

Una de las razones por la cual Shrek y sus secuelas fueron un éxito en México y América Latina, fue su increíble doblaje y adaptación del guion por parte de Eugenio Derbez y Guz Rodrigues. Con una nueva cinta en el horizonte, muchos quieren que el actor de La Familia Peluche retome su papel de Burro. Sin embargo, esto podría no suceder en Shrek 5.

Aunque por el momento no hay algo confirmado, en una entrevista en Hablando de cine con, Derbez ha revelado que Dreamworks ya lo contactó para retomar el papel de Burro. Sin embargo, el actor ha mencionado que no piensa tomar este rol, si la compañía no le permite adaptar el guion a nuestra región, similar a lo que sucedió con las previas aventuras del ogro. Esto fue lo que comentó:

“Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor latinoamericano. (…) Hay un gran riesgo porque, conozco a los gringos, de que agarre y a la hora que diga yo: ‘voy a adaptar la película’ y entonces me digan: ‘no, no, no, no, ni loco, lo que está escrito y punto’. La gente que desconoce el proceso va a decir: ‘ay, ya, Derbez ya, ya valió, ya no es el mismo de antes, ya no está tan chistoso’, y te echan la culpa a ti”.

Por el momento no hay información clara sobre la participación de Eugenio Derbez, o incluso Alfonso Obregón Inclán. Si bien la voz de Shrek es un caso particular, todo indica a que Derbez va a requerir de la libertad necesaria para adaptar el guion, si es que lo escuchamos una vez más como Burro.

Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible. Te recordamos que Shrek 5 se estrenará el 1 de julio del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, Burro podría tener su spin-off.

Nota del Autor:

El doblaje y la locación es un tema muy particular. Conforme más directores y guionistas quieren que se respete su visión, se pierde la oportunidad de llevar ciertas ideas y conceptos a un público que tal vez no está tan familiarizado con ellas. Espero que Derbez tenga la oportunidad de tropicalizar Shrek 5.

Vía: Hablando de cine con