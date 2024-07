Confirman Shrek 5 con todo y fecha de estreno

Desde hace muchos años la gente le ha pedido algo en común a Dreamworks Animation Studios, y eso es la tan esperada Shrek 5, cinta de la cual se ha rumoreado mucho tiempo, incluso el camino se dio a conocer que una película del personaje de Burro está en camino. Y ahora, no se han hecho del rogar mucho más, pues mediante los medios oficiales de comunicación finalmente el regreso del ogro se confirmó, algo que impactó a más de un seguidor debido a que pensaban ya se había tenido un cierre.

Mediante las redes sociales del estudio se dio a conocer tan emocionante noticia, y lo mejor es que ya hasta hay una fecha para que la gente se siente en sus salas de cine más cercanas, teniendo el 1° de julio de 2026 como el día seleccionado para regresar al reino de Muy Muy Lejano y también el pantano. A eso se agrega que el elenco de voces está de regreso con Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz y posiblemente Antonio Banderas, quien participó en Gato con Botas: El último Deseo.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024