Muestran comparativa de Zelda: Breath of The Wild entre Switch 1 y 2

Posiblemente algunos no se han enterado, pero en estos momentos ya se abrieron puertas para que algunos fans puedan probar el tan esperado Switch 2, consola de la cual ya conocemos sus funcionalidades principales, fecha de lanzamiento y por supuesto los precios. A eso suma que se confirmaron las mejoras para algunos de los títulos icónicos de la anterior plataforma, y dos de los que más dudas se tenían fueron The Legend of Zelda: Breath of The Wild y su secuela, Tears of The Kingdom.

Nintendo ha revelado nuevas comparaciones entre Breath of the Wild y su versión optimizada para Switch 2, destacando tiempos de carga significativamente más rápidos en la nueva consola. Durante el segmento Treehouse Live, la compañía mostró en tiempo real cómo la potencia del hardware de Switch 2 reduce considerablemente los tiempos de espera, mejorando la fluidez y la exploración en el vasto mundo de Hyrule. Además de las mejoras en los tiempos de carga, Nintendo confirmó que ambos títulos contarán con una resolución de 4K en modo acoplado y 1080p en portátil, manteniendo una tasa de 60 cuadros por segundo en ambas configuraciones. Esto supone un gran avance con respecto a la versión original en Switch, ofreciendo una experiencia más fluida y detallada en la nueva consola. Zelda Breath of the Wild loading time comparison Switch 2 vs Switch 1 pic.twitter.com/vCCydn6XEp — Nintendeal (@Nintendeal) April 3, 2025 Los jugadores podrán adquirir estos títulos como lanzamientos independientes para Switch 2 o acceder a una mejora de versión a un precio reducido si ya los poseen en la consola anterior. Además, quienes cuenten con una suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión podrán disfrutar de estas actualizaciones sin coste adicional, siempre y cuando tengan las versiones originales en su biblioteca. Con estas mejoras, Nintendo busca aprovechar al máximo las capacidades de su nueva consola, optimizando algunos de los títulos más populares de su catálogo. Aún queda por ver si otras entregas de la saga recibirán actualizaciones similares, pero por ahora, los jugadores de Zelda en Switch 2 podrán disfrutar de una versión más rápida y con mejor rendimiento de ambas aventuras. Las mejoras llegan el 5 de junio junto a la consola. Vía: GN