Tras el lanzamiento del Amiibo de Sora de Super Smash Bros. Ultimate, muchos pensaron que estas figuras habían llegado a su fin. Durante años, Nintendo simplemente ignoró este mercado. Sin embargo, durante el pasado Nintendo Direct se confirmaron dos nuevos sets, uno para Street Fighter 6 y otro para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de los cuales ya sabemos sus precios.

De acuerdo con Amiibo News, las tres nuevas figuras de Street Fighter 6 tendrán un precio de $29.99 dólares, mientras que aquellos que deseen tener en su poder la colección de Tears of the Kingdom, tendrán que gastar $19.99 dólares por pieza. Lamentablemente, no hay información sobre su fecha de lanzamiento.

Looks like the Street Fighter 6 amiibo will retail for $29.99 each and the Zelda amiibo for $19.99 each according to placeholders put up by Walmart. pic.twitter.com/RuKjKWOkSY — Amiibo News (@AmiiboNews) April 3, 2025

El caso de Street Fighter 6 es interesante. Además de las tres figuras, también estarán a la venta múltiples tarjetas de Amiibo, las cuales serán baratas. De igual forma, por el momento se desconoce qué harán estos NFC en la versión de Nintendo Switch 2 del juego de peleas. En el caso de Tears of the Kingdom, es probable que veamos algo similar a lo que se hizo con Breath of the Wild, y solo ofrecer ítems especiales de forma constante.

Lamentablemente, aún nos queda esperar a que más información sobre estas figuras esté disponible. Recuerda, los Amiibo de Street Fighter 6 van a costar $29.99 dólares cada uno, mientras que los Amiibo de Tears of the Kingdom van a costar $19.99 dólares cada uno. En temas relacionados, Nintendo y Amazon crean demanda en conjunto contra los Amiibo falsos. De igual forma, puedes conocer más sobre estas figuras aquí.

Nota del Autor:

Es bueno ver que más compañías hagan Amiibo. Esta fue una de las críticas iniciales de las figuras, pero con el paso del tiempo hemos visto cómo es que esta colección se ha expandido de una forma sustancial, y si bien no soy fan de coleccionar estas piezas, es incuestionable su popularidad.

Vía: Amiibo News