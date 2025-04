Se mantienen las expectativas de ventas de Switch 2 a pesar del precio

El día de ayer fue semi amargo para los fanáticos de Nintendo, puesto que se mostró uno de los mejores directos de la compañía japonesa hablando del Switch 2, una consola continuista pero que cumplirá de la mejor manera si hablamos de innovación, y no se diga de los juegos de terceros y first party. Sin embargo, no todo fue felicidad total, dado que al darse a conocer los precios muchos saltaron del asiento por lo altos que estarán, con eso queda en duda si se venderán el mismo número de unidades previstas.

A pesar de la controversia por los costos de la consola y sus juegos, las proyecciones de ventas para la consola no han cambiado. Con un precio de $449.99 USD por la consola y $499.99 USD por un paquete con Mario Kart World, muchos esperaban una reacción negativa que afectara las estimaciones de demanda. Sin embargo, los analistas siguen confiando en un fuerte desempeño en el mercado. De acuerdo con diferentes firmas de análisis, alcanzará cifras destacadas en los próximos años. Circana estima 4,3 millones de unidades vendidas en EE.UU. para finales de 2025, mientras que Niko Partners proyecta 14,5 millones de envíos globales en ese mismo periodo. Michael Pachter predice 18 millones de unidades vendidas hasta junio de 2026, y Ampere Analysis prevé 13 millones este año, con un total de 31 millones para finales de 2026. El impacto de los aranceles en la fabricación también es un factor a considerar. Apenas unas horas después del anuncio del precio, se aplicó un arancel del 46 % a Vietnam, donde se fabrica la consola, y un 24 % a Japón, donde se producen los cartuchos. Esto podría haber influido en la estrategia de precios de Nintendo, aunque la compañía no ha confirmado oficialmente esta relación. A pesar de la polémica, los analistas creen que los primeros compradores no se verán disuadidos por los precios. Piers Harding-Rolls, de Ampere Analysis, señala que si bien los aranceles generan incertidumbre, no espera que el costo de Switch 2 afecte significativamente su adopción temprana. A eso se agrega que la compañía ya tiene fieles seguidores que adoptan todo lo que ponen a la venta sin cuestionar, el más claro ejemplo se dio el año pasado con Alarmo. Vía: NL