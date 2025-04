Chat del Nintendo Treehouse reclama que “bajen el precio” de Switch 2

El día de ayer todo fue felicidad para los fanáticos de Nintendo en las primeras horas de la mañana, puesto que marcaron uno de los mejores directos de su historia al dar un nuevo enfoque a la próxima consola de Switch 2, misma que tendrá grandes lanzamientos en sus primeros meses de llegada a las tiendas. Sin embargo, no todo fue positivo, ya que al poco tiempo los precios tanto de software como de hardware salieron a la luz, y eso catapultó de caras felices a extremadamente molestas.

La primera transmisión en vivo del Nintendo Treehouse tras la revelación de Switch 2 ha sido inundada por una ola de comentarios furiosos con una exigencia clara: “Drop the price” (bajen el precio). Durante la emisión, el chat de YouTube se llenó de mensajes repetitivos pidiendo una reducción en el costo de la nueva consola y sus juegos.

El principal foco de críticas es el precio de Switch 2, que se venderá por $449.99 USD, y el aumento en el costo de algunos títulos. En especial, Mario Kart World ha generado indignación al establecerse en $79.99 USD, un precio que muchos consideran excesivo. Aunque la empresa ofrece un paquete con el juego incluido por $499.99 USD, esto no ha calmado las quejas.

La frase “Drop the price” también ha resonado en protestas contra el costo de otros juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Switch 2 Edition, que comparte el precio de $79.99 USD. Además, el hecho de que Welcome Tour, una experiencia tutorial de la consola, tenga un costo adicional ha agravado aún más el malestar entre los jugadores.

Hasta el momento, Nintendo no ha respondido a la creciente presión, y los presentadores del evento evitaron mencionar la controversia. Sin embargo, con la frase dominando la conversación, la compañía podría verse obligada a abordar el tema en el futuro cercano. Eso sí, no sorprendería que la parte de la comunidad que no tenga problemas con gastar estas cifras le den ganancias grandes y eso mismo cause que no hagan nada al respecto por una rebaja.

La consola y muchos juegos llegan el próximo 5 de junio. Aún no se sabe cuánto costará en México.

Vía: IGN