Llega el primer tráiler del revival de Phineas y Ferb

Disney ha confirmado el esperado regreso con el lanzamiento de su primer tráiler y la fecha de estreno de la nueva temporada. La serie animada regresará el 5 de junio en Disney Channel y Disney XD con dos episodios de estreno, los cuales también estarán disponibles el mismo día en YouTube. Además, los primeros 10 episodios se estrenarán en Disney+ el 6 de junio en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

La nueva temporada traerá de vuelta a los ingeniosos hermanastros en otras 104 aventuras veraniegas, mientras Candace sigue intentando atraparlos y Perry el Ornitorrinco, alias Agente P, enfrenta al Dr. Doofenshmirtz. Entre las historias confirmadas, los hermanos romperán récords mundiales, Candace tomará su examen de conducir y Perry visitará al veterinario por primera vez.

Aquí lo puedes ver:

Además de los nuevos episodios, la franquicia expandirá su contenido con cortos animados y lanzamientos musicales. Este verano, Disney lanzará dos nuevas series de cortos: Cartoonified with Phineas and Ferb, donde los protagonistas entrevistarán a celebridades reimaginadas en su estilo animado característico, y Agent P, Under C, que seguirá a Perry en una misión encubierta contra la organización rival ANATHEMA.

En el ámbito musical, Lofi: Phineas y Ferb, un álbum con 10 temas clásicos en versión lo-fi, llegará el 9 de mayo. Posteriormente, el 6 de junio, se lanzará la banda sonora original con 13 nuevas canciones en plataformas digitales como Spotify y Apple Music.

Aún no se sabe si tendrá doblaje al español latino el día de estreno o tomará un poco más de tiempo.

Vía: CBR