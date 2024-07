En 2019 llegó a Netflix la primera temporada de The Umbrella Academy, una adaptación del cómic del mismo nombre. Ahora, a cinco años de este suceso, en el 2024 por fin seremos testigos del final de este show. De esa forma, el día de hoy se ha compartido un nuevo tráiler de la esperada conclusión.

La cuarta y última temporada de The Umbrella Academy se estrenará el próximo 8 de agosto en Netflix. A diferencia de previas temporadas, esta conclusión no estará compuesta por 10 episodios, sino por seis. Si bien la cantidad es menor, los creadores de esta serie han señalado que el final no solo abarcará lo visto en el cómic, sino que también contará con una serie de novedades para todo el público.

Después de los eventos cataclísmicos de la última temporada, los miembros de la Umbrella Academy tienen que unir sus fuerzas una vez más para evitar la destrucción del mundo. Los hermanos Hargreeves se dispersaron después de que el enfrentamiento culminante en el Hotel Oblivion provocara un reinicio completo de su línea temporal. Despojados de sus poderes, cada uno debe valerse por sí mismo y encontrar una nueva normalidad, con grados de éxito muy variables.

Recuerda, la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy se estrenará el próximo 8 de agosto en Netflix. En temas relacionados, esto fue lo qué opinó la crítica sobre la tercera temporada de la serie.

Nota del Autor:

El final de una serie nunca es sencillo, especialmente con tan pocos episodios disponibles. En los últimos años hemos visto fracasos monumentales en la recta final, y espero que The Umbrella Academy sea una excepción, y no una garantía en esta ocasión.

Vía: Netflix