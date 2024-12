Indiana Jones and the Great Circle ya está disponible para todos los jugadores. Si bien la recepción inicial por parte de la prensa ha sido más que positiva, aún está por verse qué tan bien o mal le ha ido con el público en general. Sin embargo, ya tenemos un parámetro inicial, y es que el lanzamiento del juego de MachineGames en Steam no ha sido tan grande como muchos esperaban.

Para el día de hoy, 9 de diciembre, Indiana Jones and the Great Circle ha alcanzado un pico de 9,275 jugadores en Steam. Este número ha causado que más de una persona ya catalogue a esta entrega como un fracaso en PC, y es que la cantidad de jugadores es demasiado baja para una experiencia AAA que muchos habían estado por años, y que ha recibido calificaciones positivas.

Si el número de jugadores en Steam está por debajo de lo que muchos hubieran deseado ver, recordemos que Indiana Jones and the Great Circle también está disponible en Xbox Game Pass para PC, por lo que seguramente gran parte del público de esta plataforma está disfrutando de esta entrega en este servicio de suscripción.

A la par, parte de este número proviene de aquellos con acceso anticipado. Recordemos que Indiana Jones and the Great Circle sale oficialmente el día de hoy, y es probable que veamos esta cantidad crecer conforme pase el día y la semana. Por último, el título sale en el mismo periodo de Marvel Rival, un free-to-play que ha cautivado a millones de jugadores, opacando parte del mercado en estos momentos.

Al final del día, Indiana Jones and the Great Circle es un gran juego, y considerando la reputación positiva, es probable que más y más jugadores de Steam compren este título en los próximos días. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Indiana Jones and the Great Circle aquí. De igual forma, estos son los requerimientos de título para jugar en PC.

Nota del Autor:

El problema aquí es que todos quieren tener datos concretos con los cuales identificar el éxito de un juego, cuando los títulos de Xbox ya no se rigen por esto. Si bien Steam es una forma válida de medir la popularidad de cierto título, no se está tomando en cuenta a Game Pass, tanto con PC como en consolas, por lo que no sabemos a ciencia cierta si el título es un fracaso o un éxito

Vía: SteamDB