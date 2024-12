Review – Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered

El regreso legendario

Finalmente llegamos al mes de diciembre, con muchos lanzamientos que se hicieron presentes a lo largo de estos 12 meses, y si bien se podría pensar que la cosa ha terminado con la llegada de Indiana Jones and The Great Circle, todo parece indicar que no. Al menos menciono eso si hablamos de juegos más pequeños, algunos que no estaban tan contemplados como tantos otros. Una de las sorpresas que se filtró poco antes del último State of Play fue ni más ni menos que Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered, el cual sorprendió a muchos jugadores del mundo. Y no es para menos, después de todo, esta franquicia fue una de las más icónicas de la era de PlayStation, hasta que dejaron de desarrollar más entregas y finalmente terminase en el olvido. Algo que realmente llama la atención es que el encargado de regresar la saga fue revelado como Aspyr Media, que, para quienes no los conozcan, han trabajado en varios remasters últimamente, resaltando el que llegó de Tomb Raider hace no mucho. El único problema para los seguidores es que esta empresa a veces lo hace bien y en otras ocasiones falla, como con los retoques a los juegos de Star Wars, generando dudas al instante.

Sin embargo, gracias a una cantidad considerable de videos y tráilers liberados, se ha podido ver el respeto que le tienen a la franquicia, agregando que es un trabajo en conjunto con Crystal Dynamics. Por lo que, al final, solo era cuestión de esperar lo mejor por parte de ambos equipos, tiempo que realmente fue poco, dado que la fecha de salida fue antes de lo esperado en relación al anuncio original. Así llegamos al texto que están leyendo en este momento, el cual se está publicando pocas horas antes de que la colección se ponga a la venta, y es que afortunadamente fuimos seleccionados para recibir un código de reseña. Esto con el objetivo de explorar el título a profundidad y comunicarles si, al final de cuentas, vale la pena adquirirlo o no. ¿Será que Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered ayude a un posible regreso de la franquicia? O tal vez, ¿es un golpe de nostalgia que solo quienes disfrutaron los originales van a comprar? Bueno, eso lo vamos a averiguar en una nueva Atomix Review que con total agrado hemos preparado para ustedes.

Bien, ya con todo preparado, te invitamos a tomar tu espada fantasma, ya que nos vamos a aventurar a una tierra lúgubre, donde los enemigos y los puzzles son el pan de cada día. Esto en dos aventuras que han sabido atravesar la barrera del tiempo, algo a lo que muy pocos videojuegos de la era 3D han logrado sobrevivir. No está de más comentar que la colección se ha jugado en la versión de PS5, por lo que las estadísticas de dispositivos como Nintendo Switch las desconocemos al momento de publicar nuestro escrito.

Lo básico de la saga Soul Reaver

Algo que se debe establecer primero respecto a esta colección remasterizada llamada Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered es que se trata de dos entregas que pertenecen a una franquicia completa de cinco juegos. Solamente que, en este caso, se tomaron únicamente dos de ellos debido a que en estos el protagonista es Raziel, por lejos el personaje más conocido de la marca.

Es decir, que los lanzamientos que llevan el subtítulo de Blood Omen 1 y 2, así como Defiance, están ausentes, lo cual se entiende, dado que en dichos productos hay un tema de personajes con mecánicas diferentes. Aun sabiendo eso, esperemos que para el futuro tengamos esa parte de la historia en otro compilado, más que nada por tema de preservación.

Dejando eso a un lado, la historia de los juegos nos pone en el punto de vista del héroe antes mencionado, quien es ni más ni menos que uno de los hijos de Kain, quien reunió a los guerreros más destacados de la tierra de Nosgoth para convertirlos en vampiros. Sin embargo, cuando este se ve superado por Raziel en tema de evolución, toma la decisión de desterrarlo al inframundo hasta que este despierta en forma de espectro.

No está de más decir que este buscará venganza contra su mentor, por lo que poco a poco irá derrotando a sus hermanos para llegar a la contienda final, camino que estará lleno de obstáculos. Esa sería la premisa de la historia, la cual se conserva justo igual a la vista en las entregas originales; en ese aspecto no se ha cambiado absolutamente nada.

Respecto al gameplay, este también se conserva de manera similar, ya que tenemos juegos en 3D estilo Metroidvania, donde entramos a mapas que se van liberando conforme vamos obteniendo objetos. Aquí el personaje cuenta con una gama de poderes interesante, que van desde el doble salto hasta pasar del mundo espectral al mortal.

Los controles son bastante fieles a los de 1999 y 2001, hablando obviamente de cada lanzamiento respectivo en PS1 y PS2. Aunque hay ciertos detalles a considerar en relación a la calidad de vida, puesto que, primero, la cámara se ha mejorado y también se nos ofrecen tanto el mapa como la brújula para encontrar la ruta a seguir con más facilidad.

No está de más decir que también tenemos algunas descripciones con pistas más claras de lo que se debe hacer a continuación en la campaña, lo cual será de ayuda para quienes recientemente se suman a la franquicia, y es que ya nos indican el número de coleccionables que nos faltan por obtener para no tener que adivinar. Por su parte, para los fanáticos más puristas que no quieren facilidades, algunas de las opciones de ayuda se pueden deshabilitar desde el menú.

Además, en el caso de algunas consolas y Steam, es posible desbloquear trofeos, elemento que seguramente va a gustar a quienes buscan explotar el 100% de los juegos y recibir un reconocimiento a cambio. Como mencionamos, se respeta la idea de los originales, lo cual ha sido una buena decisión por parte de los desarrolladores.

Contenido adicional que se debe explorar

Otra sección de Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered que merece la pena mencionar es su contenido extra, ya que el equipo en conjunto hizo un esfuerzo increíble para dejarnos ver detalles nunca antes presentados. Y como mencionamos anteriormente, resguardar este tipo de material es algo digno de aplaudir, pues hay otras compañías como Digital Eclipse que siguen la misma filosofía.

Primero tenemos la sección de galerías, sitio en el que podemos ver diferentes artes, desde dibujos hechos por fans, cosplay profesional, arte conceptual de los juegos escaneado de los archivos originales y hasta renders de personajes. De igual manera, se incluyen fotografías de los equipos originales y descripciones de los actores de voz.

Después tenemos el reproductor de música, una sección en la que es posible escuchar la banda sonora de los dos juegos al completo, esto con el fin de que los fans la disfruten sin los efectos de sonido. Las melodías se han tratado de remasterizar de la manera más cuidadosa posible, manteniendo su esencia, ya que no se realizaron arreglos ni modificaciones.

Más adelante está el menú de niveles perdidos, y como dice su nombre, aquí los jugadores pueden probar secciones que se descartaron de los lanzamientos finales, con maquetas que claramente se ven sin terminar. Hubiera sido maravilloso que, de alguna manera, las integraran a los juegos tal cual, pero esa tarea seguramente hubiese requerido de más esfuerzo.

Algo que también destaca en la parte de los extras es el Trasfondo de Nosgoth, un apartado para ver las distintas ubicaciones de ese reino y conocer su respectiva historia. Igualmente, se incluyen escenas eliminadas y los videos de introducción de cada juego, además de grabaciones en las que vemos a los actores de doblaje interpretando sus papeles en la cabina.

Por último, pero no menos importante, tenemos la crónica oscura, un extra que nos permite leer completos los guiones de los juegos, con la descripción de las escenas y los respectivos diálogos. Esto dará la oportunidad a los más entusiastas de repasar cada conversación, con el fin de descubrir ciertas referencias que quizás se utilizaron para entregas pensadas a futuro.

Sin duda, este apartado de material adicional es el más importante en la colección, ya que no todas las empresas suelen revelar contenido que no se usó en los proyectos terminados. A eso se suma que ver artes conceptuales y guiones gráficos es un total deleite, y, claro, tendrá efecto en aquellos jóvenes aspirantes a convertirse en los desarrolladores del mañana.

Quizá algo que se hubiese agradecido es tener una entrevista con los directores originales de los juegos, como Amy Hennig, para conocer más aspectos que los llevaron a crear algo tan profundo en aquellos años. Y es que, sin saberlo, en ese momento se estaba dando inicio a juegos que equilibrarían la narrativa y la jugabilidad de forma magistral.

Nosgoth con un aspecto nunca antes visto

Ahora pasemos a otro de los elementos clave de Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered, y esos son claramente los gráficos, dado que una remasterización siempre debe destacar en dicho ámbito. En este caso, no hay absolutamente nada que objetar, con un trabajo más que bueno por parte del equipo de desarrollo a cargo.

Primero, podemos explorar ambos títulos con su aspecto original, es decir, las mismas texturas de sus años correspondientes, pero escaladas a resoluciones HD sin perder su esencia. Llama la atención que, en el caso de la primera entrega, se tomó como base la versión de PS1. Esto se nota en el modelo de Raziel, que es distinto al de Dreamcast.

En cuanto al movimiento del personaje, se siente bastante fluido, y esto se debe a que, al menos en la versión de PS5, corre a unos 60 cuadros por segundo que se sienten muy bien. Sin embargo, se hubiese aprovechado más si se hubiera implementado algún botón para que Raziel corriera de manera más ágil, ya que, para estos tiempos, su velocidad puede sentirse ligeramente lenta.

Es bastante impresionante cómo un título de hace más de 20 años puede seguir viéndose bien en televisores actuales. Se nota el cariño impregnado para que todo quedara lo más limpio posible. Esto dará a muchos la sensación de regresar a esa época dorada en la que el salto a las tres dimensiones era toda una novedad.

Sin embargo, eso no se queda ahí. Si el usuario lo prefiere, con tan solo presionar un botón (en PS5 es el “L3”), puede cambiar instantáneamente entre lo clásico y lo moderno. Aspyr no se limitó a escalar todo a HD; también se dio a la tarea de rehacer prácticamente todas las texturas y modelos de los personajes.

El resultado es un trabajo donde las diferentes áreas se ven mucho más lúgubres de lo que ya eran, y con un volumen que antes solo cabía en la imaginación de los jugadores. En cuanto a los héroes y villanos, ahora se ven exactamente como los creadores los habían contemplado desde un inicio, muy parecidos a los renders de las escenas CGI.

Contar con este tipo de dualidad entre lo clásico y lo moderno es digno de aplaudir, ya sea por la preservación o por ofrecer opciones tanto a fanáticos como a nuevos usuarios. Durante las horas que los pude jugar, no surgió ningún tipo de problema técnico ni bugs que impidieran avanzar.

Eso sí, hay algunos detalles que se pudieron mejorar. Por ejemplo, la cinemática del segundo título conserva la resolución original, por lo que se ve borrosa a pesar de haberse adaptado al aspecto 16:9 de esta época. Más allá de este pequeño inconveniente, es una remasterización que seguramente se disfrutará, incluso para analizarla plano por plano y textura por textura.

Así se debe hacer una remasterización

En conclusión, Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered es un producto hecho con el corazón, que claramente fue elaborado por fans para traer estas experiencias a los más nostálgicos. Respetando los juegos originales de Raziel, pero añadiendo pequeños elementos de calidad de vida que los hacen mucho más disfrutables.

A todo eso se suman extras que van desde niveles perdidos, contexto de su lore, escenas eliminadas y más material que seguramente será estudiado por quienes nunca olvidaron la franquicia. Todo esto adaptado a dos modalidades gráficas que se pueden alternar en cualquier momento, mostrando así cómo ha evolucionado la industria con los años.

Si pudiera dar algunos comentarios de retroalimentación, creo que uno sería el de darle un movimiento más rápido al personaje, sobre todo en la primera entrega, ya que se siente el paso de los años. Otro detalle es que hubiera sido ideal retocar las escenas CGI, pues dejarlas casi intactas hace que se vean estiradas en las televisiones modernas.

Es una colección que debería ser probada tanto por los fanáticos de los originales como por quienes quieren empezar a conocer la franquicia; podría ser el inicio perfecto. Y es que, si bien Blood Omen fue realmente el primer capítulo, a ese sí le hace falta una actualización importante, al punto de que debería hacerse un remake.

Recuerda que Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered se lanza el 10 de diciembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.