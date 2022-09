En octubre de 2021 se reveló que Amy Hennig, famosa por ser la directora de la trilogía original de Uncharted, estaba trabajando en un nuevo proyecto de Marvel. Con D23 a solo unas horas de distancia, un nuevo reporta parece que ha arruinado una de las sorpresas planeadas para el evento de Marvel and Disney Games Showcase, ya que el esperado título de Skydance New Media, el estudio de Hennig, estaría protagonizado por Capitán América y Black Panther.

De acuerdo con MCU Status, el juego de Marvel a cargo de Skydance New Media nos presentaría una aventura de Capitán América y Black Panther peleando contra Hydra en la Segunda Guerra Mundial. Aunque por el momento no hay información oficial, fuentes cercanas a Eurogamer han respaldado estas declaraciones, señalando que el día de hoy tendremos más detalles al respecto.

We have heard the new Marvel video game from Skydance Media will be a WW2 set adventure featuring Captain America and Black Panther. The duo will face off against the forces of Hydra. pic.twitter.com/nHizdcLm3S

— MCU Status (@MCUStatus) September 8, 2022