Review – Indiana Jones and the Great Circle

Una nueva esperanza para Xbox

Xbox ha tenido una generación bastante complicada. Pese a la compra de grandes estudios, el flujo de juegos no ha sido óptimo, e incluso cuando por fin nos entregan algún título, parece que siempre hay alguna controversia que estropea su reputación. Por cada Hi-Fi Rush y Forza Horizon 5, hay un Halo Infinite o Redfall, entregas que, lamentablemente, decepcionaron a más de una persona. Sin embargo, el futuro de la compañía es esperanzador, y es que, al final del día, los equipos que están bajo el estandarte de Xbox Game Studios tienen mucho talento. Uno de estos grupos es MachineGames, quienes se han encargado de la serie de Wolfenstein en el pasado, y ahora nos han entregado una experiencia AAA utilizando la propiedad de Indiana Jones, algo que en su momento fue recibido con muchas dudas, pero que actualmente es una de las cartas más fuertes para el Xbox Series X|S y Game Pass.

MachineGames es un estudio que se ganó el corazón de millones de jugadores al modernizar la saga de Wolfenstein, conservando los conceptos básicos de la serie, pero actualizando su esquema de control, dándonos nuevas oportunidades de matar nazis. Si bien entregas como Youngblood, fueron cuestionables, es innegable el talento que aquí encontramos, por lo que muchos estaban contentos con la idea de que ellos serían los encargados de desarrollar un nuevo juego de Indiana Jones, franquicia que se había alejado de este medio por muchos años. Sin embargo, en lugar de hacer un Wolfenstein con una capa de color diferente, el equipo optó por crear algo fuera de su zona de confort que, como lo han visto, ha tenido resultados positivos.

Después de años de espera, Indiana Jones and the Great Circle ha llegado a Xbox Series X|S y PC, dándole a los usuarios de Game Pass una fantástica experiencia para cerrar el 2024, y le ha entregado a Xbox un éxito que desesperadamente necesitan. ¿Es Indiana Jones and the Great Circle el juego definitivo de la serie? ¿MachineGames toma el camino correcto al experimentar con la estructura del título? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Clásico y seguro, pero encantador

Uno de los principales retos de MachineGames con este juego fue crear una historia que fuera capaz de sentirse como parte del legado de Steven Spielberg, y al mismo tiempo entregar algo que puede sostenerse por su propia cuenta. El resultado es una experiencia que logra estos dos objetivos al mantener la esencia de la serie intacta, al proporcionar una aventura que bien pudo ser una película y, al mismo tiempo, explora al personaje de Indiana Jones de una forma que se siente fiel al protagonista que todos recordamos de las primeras tres cintas.

Después de los eventos de Raiders of the Lost Ark, Indiana continúa con su trabajo como profesor, hasta que un día una de sus piezas es robada por un gigante que forma parte de una organización antigua encargada de proteger un tesoro místico. Esto lleva al arqueólogo a visitar diferentes ruinas a lo largo de todo el mundo, dándonos la oportunidad de explorar regiones como Egipto y Tailandia, con el objetivo de resolver el misterio del Gran Círculo, y estropear los planes de los nazis y fascistas que están detrás del mismo objetivo.

Indiana Jones and the Great Circle, al menos al principio, no toma grandes riesgos con la historia que nos presenta. El primer acto funciona tal cual lo haría una de las películas clásicas, con todo y una recreación del inicio de Raiders of the Lost Ark. Afortunadamente, el juego evoluciona de una forma que le permite expresarse como su propia entrega, explorando temas como la relación del protagonista con su trabajo y previas relaciones amorosas, así como sus miedos, los cuales van más allá de las serpientes. Parte de esto se debe a que MachineGames entiende a la perfección este personaje. Indiana Jones nunca se nos presenta como un héroe perfecto, sino como un explorador con mucha suerte de su lado. Uno de los mejores momentos ocurre cuando Indiana y Gina, su acompañante, logran vencer a un par de nazis de una forma cómica, la cual se siente apegada al trabajo de Spielberg.

Junto a Indiana, el elenco de soporte es espectacular. Además de todos los aliados y enemigos que encontramos de paso a lo largo de la aventura, el juego nos presenta a Gina Lombardi, una periodista italiana en busca de su hermana, la cual comienza como un interés amoroso más para el protagonista, pero eventualmente ayuda al héroe a explorar sus fallidas relaciones y, en el camino, lo motiva a crecer de una forma natural que no rompe con el canon de la serie. Más allá de su función narrativa, nuestra acompañante está llena de carisma, y cada interacción que tiene logra resaltar gracias a una personalidad altanera con toques cómicos que nunca se vuelve aburrida.

De igual forma, el juego nos presenta a Emmerich Voss, el malvado nazi que se interpone en nuestro camino. Al igual que el resto del elenco, MachineGames sabe exactamente qué se necesita para crear a un villano que sea entretenido de ver sufrir, que motive al jugador a derrotarlo y, sobre todo considerando su posición, que en ningún momento enaltezca a los nazis. Es una caricatura con la que todos se pueden divertir, y al mismo tiempo es un buen rival para Indiana, que funciona como una versión corrupta del protagonista. Sus monólogos de grandeza y falsa superioridad son ridículos, exagerados y graciosos de ver, especialmente cuando son interrumpidos por un golpe en la cara. Voss rápidamente se convierte en uno de los mejores antagonistas de la serie gracias a la manera en la que juega de gran forma con sus tropos, y en lugar de crear algo completamente nuevo que trate de ofrecer una perspectiva nunca antes vista en esta facción, se encarga de usar sus cartas de una manera que, ante todo, es entretenida.

Además de su gran elenco, el juego sobresale por su estructura, la cual nos permite experimentar aventuras pequeñas que se conectan de gran forma con la historia principal. Cada región que visitamos tiene un objetivo que necesitamos cumplir para avanzar, así como múltiples tareas opcionales de diferente escala que, afortunadamente, no son necesarias para entender qué está pasando en todo momento, pero sí ofrecen material adicional que le da una mayor fortaleza a la narrativa. Lo mejor de todo, es que todo el contenido extra tiene el mismo nivel de atención que encontramos en la trama principal, con momentos cómicos, segmentos de acción y cinemáticas que demuestran el gran trabajo del elenco principal y secundario. Es imposible no explorar todo lo que Indiana Jones and the Great Circle tiene para nosotros, gracias a que no hay una sola sección que sea aburrida, y a la manera en la que el título va hilando estas dos partes de una forma en la que el usuario rara vez se da cuenta cuando algo es opcional u obligatorio.

Si bien la historia general es entretenida y nos presenta una aventura digna de la serie, los personajes elevan sustancialmente la experiencia. Indiana, Gina, Voss y el resto del elenco son sumamente entretenidos de ver, y cuando todos interactúan en una misma escena, es imposible no sonreír. A la par, el trabajo de cámara, el diseño de personajes, y la música hacen un fantástico trabajo para ofrecer una aventura digna de la serie. Indiana Jones and the Great Circle bien pudo ser una película, y probablemente hubiera sido catalogada como una de las mejores en la saga. El estudio toma un par de riesgos con su exploración del protagonista, pero al final del día no rompe con la fórmula que demostró ser un éxito, y el resultado es algo que los fans no se pueden dar el lujo de perderse.

Un viaje por el globo

Visualmente, el juego es una combinación de diseños de personajes increíbles y locaciones fenomenales, pero un desempeño técnico que deja mucho que desear, especialmente en el Xbox Series S. Por un lado, cada región que visitamos tiene una personalidad única, en donde es fácil perderse en la atención al detalle, y cada mapa cuenta con una personalidad única que es capaz de cautivar al jugador durante horas. Sin embargo, la inmersión que aquí encontramos usualmente es estropeada por el constante pop-in de texturas y sombras, una distancia de dibujo que una y otra vez arruina parte de los escenarios, y un par de glitches visuales relacionados con la iluminación.

Es innegable que Indiana Jones and the Great Circle es un gran logro visual. No solo vemos grandes representaciones de locaciones como el Vaticano y las pirámides de Guiza, sino que el título también toma una gran libertad creativa al presentarnos catacumbas que bien podrían ser reales. La exploración de estos calabozos es llamativa, no solo gracias a los acertijos presentes aquí, sino por cómo se ven y están estructurados. Claro, sabemos que los templos antiguos no guardan secretos milenarios capaces de destruir el mundo, pero el título hace un buen trabajo al vendernos la idea de que esto bien podría suceder. Es una labor que combina la realidad con la ficción de una forma que seguramente inspirará a más de una persona a interesarse en culturas antiguas.

Junto a esto, es imposible no hablar sobre los diseños de personajes. Si bien Harrison Ford no es el encargado de darle vida a este Indiana Jones, sí presentó su semejanza para el protagonista, y MachineGames hizo un fantástico trabajo con este modelo. Hay un sin fin de pequeñas expresiones faciales que hacen que el protagonista se sienta con vida. Desde cómo abre los ojos al ver una serpiente, pasando por la sonrisa burlona que hace cuando trata hacerse pasar por amigo de un enemigo, hasta las expresiones de disgusto y dolor cuando recibe algún tipo de daño. Cualquiera podría ver esta entrega, y sorprenderse por lo bien que recrea al héroe que todos conocemos. Es un gran logro técnico, y en ningún momento sientes que estás viendo a un robot actuar, sino a un actor frente a ti, y eso amerita alabanzas para el estudio.

Lo mismo se puede decir para el resto del elenco. Una vez más Gina y Voss reciben un gran tratamiento que está casi a la par de lo visto con Indiana, aunque con menos expresiones tan detalladas. Por su parte, los personajes secundarios, especialmente aquellos que vemos en cinemáticas, también tienen una calidad de primer nivel, y es solo cuando interactuamos con NPCs dentro del juego que comienzas a ver un par de fallas, gracias a que usualmente nos hablan con una mirada perdida o animaciones que sí se sienten robóticas. Sin embargo, estos son casos contados, y no afectan mucho la experiencia principal.

Ahora, Indiana Jones and the Great Circle no es perfecto en Xbox Series S. Este es un juego demandante en muchos sentidos. Si bien el título es capaz de correr a 60fps en casi todo momento, hay un par de tropiezos que afectan a la experiencia. Para comenzar, en las cinemáticas es fácil notar caídas constantes de cuadros por segundo. De igual forma, la resolución no llega a 1080p, y hay múltiples glitches de iluminación y sombras que, pese a que no estropean el juego, son difíciles de ignorar cuando aparecen en el fondo de una cinemática. Junto a esto, el constante pop-in de texturas y vegetación es algo que es imposible no notar, especialmente en el mapa de Tailandia, en donde incluso el agua llega a presentar un par de problemas.

Por un lado, Indiana Jones and the Great Circle es un logro visual de primer nivel que nos presenta locaciones increíbles, con diseños de personajes que digitalizan a la perfección a todos sus actores, en donde sobresale Harrison Ford. Este es un título que captura a la perfección la sensación de grandeza al momento de explorar tumbas y cavernas que alguna vez fueron ocupadas por antiguas civilizaciones, y hoy en día esconden tesoros que nunca hemos visto. Sin embargo, el desempeño técnico y la calidad visual, al menos en el Xbox Series S, dejan mucho que desear. Si bien la entrega es completamente jugable, estos errores seguramente afectarán la inmersión de más de una persona en más de un momento.

Troy Baker es Indiana Jones

Uno de los mayores logros de Indiana Jones and the Great Circle es ser una fiel entrega de la serie. Esto no solo se logra por medio de la historia y el uso de Harrison Ford, sino que la música es un factor sumamente importante. Aunque en esta ocasión no contamos con la participación de John Williams, este título cuenta con el talento de Gordy Haab, compositor que en los últimos años se ha caracterizado por las dos entregas de Star Wars Jedi. Si bien algunas personas podrían decir que su trabajo es un derivado de Williams y carece de una personalidad única, ese no es su objetivo. La tarea de Haab fue crear un soundtrack que forme parte del legado de Indiana Jones, y lo ha logrado.

La música en Indiana Jones and the Great Circle es simplemente fenomenal. Cada composición utiliza los mismos conceptos de las películas. Es decir, constantemente hay un sentimiento de aventura que motiva al jugador en todo momento, ya sea que se encuentre en una sección de acción y disparos, esté atrapado en una tumba en donde la llave para la victoria es su propio ingenio, o tome un pequeño respiro para explorar la relación entre Indiana y Gina. El título hace un gran uso de los tropos de la serie, y el clásico leitmotiv está presente en cada ocasión posible, ocasionando una sonrisa cada vez que se usa en los momentos de triunfo, de los cuales hay bastantes.

A la par, los actores de voz hacen un fantástico trabajo. Aquí destaca la labor de Troy Baker, el cual sí logra sonar como un joven Harrison Ford. Claro, hay momentos en donde es muy notorio que el actor de Joel está imitando al Indiana de las películas, pero también hay muchas cinemáticas en donde el juego sí logra vender la ilusión de que este es el mismo protagonista que vimos por primera vez en 1981, y ese es un gran logro, tanto para Baker, así como para la dirección. Junto a esto, Alessandra Mastronardi y Marios Gavrilis, como Gina y Voss respectivamente, también logran destacar en cada escena en la que se encuentran.

Al ser una aventura que se lleva a cabo a lo largo de diferentes partes del mundo, el juego hace uso constante de diferentes idiomas. Mastronardi, al ser italiana, y Gavrilis, al ser alemán, cumplen a la perfección sus roles, y el cambio constante de lenguaje es algo completamente natural, y logra crear una mayor inmersión. Es sumamente interesante caminar por alguna zona y escuchar conversaciones que no entenderías si no fuera por los subtítulos que traducen todo, y lo mejor de todo es que nada de esto rompe la ilusión, ya que Jones es un arqueólogo que conoce múltiples lenguas actuales y muertas, por lo que es fácil creer que el protagonista habla en inglés, mientras el resto de los personajes tienen una conversaciones en su habla nativa.

Al igual que otros elementos en el juego, el apartado sonoro cumple a la perfección su tarea de presentar una aventura digna de la serie de Indiana Jones. La música es fenomenal, y si bien no lleva el nombre de John Williams, su legado aún se puede escuchar, y Gordy Haab logra entregarnos una experiencia que cumple muy bien sus objetivos. Troy Baker es un gran Indiana Jones, y el resto del elenco nos venden muy bien la ilusión de visitar múltiples regiones del mundo, en donde el inglés es, probablemente, una de lenguas que menos se usa a lo largo de todo el título.

En los pies de un arqueólogo aventurero

Para muchos, MachineGames solo necesitaba hacer un juego de Uncharted con una diferente capa de pintura, y gran parte del público iba a estar contenta con el resultado, al final del día, Indiana Jones inspiró al trabajo de Naughty Dog, por lo que no sería extraño completar este círculo referencial. Afortunadamente, el estudio hizo algo diferente. En lugar de presentarnos una aventura lineal que nos llevara de una región a otra, esta entrega combina secciones de acción con áreas abiertas y elementos de simulación inmersiva. El resultado es una experiencia adictiva que es tan larga o corta como lo desees, en donde tienes la libertad de enfrentarte a cada reto de la forma que mejor te agrade, combinando combate, exploración y acertijos, culminando en un título que sí logra adaptar a Indiana Jones a los videojuegos contemporáneos.

Si bien hay secciones lineales llenas de acción, como una parte en donde Indiana y Gina tienen que atravesar una zona de guerra en China que los lleva de las calles de Shanghái a un combate aéreo, el enfoque de Indiana Jones and the Great Circle está en las zonas abiertas. Tres de las regiones que visitamos son un pequeño mundo con múltiples actividades, tanto opcionales como principales, que puedes completar de la forma que lo desees. De esta forma, el trabajo de MachineGames es más similar a lo que vemos en títulos como Thief, y no tanto en Uncharted o Tomb Raider. Lo mejor de todo, es la enorme libertad que el título nos ofrece para solucionar cada problema que se nos presenta.

En el Vaticano, por ejemplo, Indiana no es bienvenido, no solo por los fascistas que dominan esta locación, sino que los clérigos que no lo dejan pasar a sus lugares sagrados. Si bien puedes escabullirte y golpear a todos los que se interponga en tu camino, eres capaz de cambiar tu traje y pasar como un pastor más, eliminando el riesgo de los enfrentamientos y dándote acceso a ciertas zonas. Esto es algo que podemos encontrar en casi cada área, en donde puedes modificar tu apariencia para pasar desapercibido y evitar el conflicto. A lo largo de estos escenarios también encontrarás un sin fin de textos y oportunidades fotográficas que dan pie a misiones de digerente tipo. Claro, tenemos las tareas opcionales que nos dan acceso a nuevos segmentos de la historia, pero también hay pequeños retos que incitan a la exploración y recompensan al jugador con una serie de mejoras; así como acertijos ambientales que ponen a prueba tu poder de deducción. Lo mejor de todo, es que estos objetivos, si bien están marcados en el mapa, no tienen una solución obvia. El título hace un fantástico trabajo al pedirte que leas, investigues y observes tus alrededores para encontrar las respuestas que buscas, y el sentimiento de “ajá” cuando descubres cierta combinación o logras unir las piezas necesarias, es algo que hace especial a esta aventura.

Junto a esto, también hay campamentos de enemigos, los cuales puedes explorar de una forma sigilosa, escabulléndote en cada rincón posible, y ocultándote de la visión de los nazis y fascistas. Sin embargo, nada te detiene a sacar el revólver y disparar a todos los enemigos que tengas frente a ti, o incluso usar tus puños y látigo para someter a los contricantes. Si bien este es un título en primera persona, no es un juego de disparos, sino una experiencia de acción y aventura, con un gran enfoque en la segunda parte, dejando de lado a las armas de fuego, para enfocarse en un combate cuerpo a cuerpo, en donde puedes hacer uso de distintos elementos en el ambiente para derrotar a todos los rivales frente a ti. Aunque si no eres fan de esto, puedes buscar algún traje que te permita recorrer estas áreas sin que alguien te preste atención.

Indiana Jones and the Great Circle es un juego abierto en toda la expresión de la palabra. Las tres regiones principales nos dan las suficientes herramientas para pasar entre cinco y siete horas realizando los objetivos secundarios, recolectando tesoros y leyendo los documentos que hay esparcidos. Esto no solo te da un mejor conocimiento de la región, sino que también te ayuda con la progresión. A lo largo de la aventura, podrás encontrar diferentes libros que mejoran las habilidades de Indiana, y para desbloquearlos necesitas puntos de exploración, los cuales obtienes fácilmente al realizar todo tipo de tarea, tanto principal como opcional. De igual forma, hay guías que se compran con el dinero de cada zona, los cuales desbloquean aún más contenido, y facilitan el trabajo de alcanzar el 100% en cada mapa; y no hay que olvidar los tónicos que se intercambian por mejoras permanentes para la vida y la estamina del protagonista. Todo lo que haces ofrece una recompensa tangible que te incita a completar cada zona.

Una vez que decides avanzar con la historia principal, no solo obtendrás acceso a otras regiones y a ítems que te ayudan a la progresión, como un encendedor con el cual iluminar áreas oscuras o un aparato para respirar bajo el agua, sino que también podrás explorar catacumbas antiguas. Si bien estas secciones a veces contienen momentos de acción, y hasta peleas contra jefes, el enfoque de estas áreas está en los acertijos, y aquí es cuando Indiana Jones and the Great Circle brilla de una forma única. Algunos retos no son completamente nuevos, como aquellos que nos piden alinear la luz para abrir una puerta, pero otros resaltan por lo únicos que se sienten, como una serie de mecanismos que se activan con un sonido específico o un cuarto con un complejo sistema acuático. Lo mejor de todo, es que el título respeta tu inteligencia en todo momento. Si bien hay una forma de pedir ayuda, así como una dificultad baja que hace que la solución sea más fácil de encontrar, MachineGames confía por completo en tus habilidades, y rara vez te da la respuesta de una form agresiva, y eso es algo que te incita a seguir adelante.

Junto a este tipo de acertijos tradicionales, Indiana Jones and the Great Circle también cuenta con una serie de retos de plataformas que funcionan muy bien para ser un juego en primera persona. Desde usar tu látigo para columpiarte y alcanzar nuevas zonas, pasando por realizar saltos que parecen imposibles, hasta desbloquear diferentes caminos que te ayudan a avanzar de diferentes formas. El juego te obliga a estar en constante movimiento, y es sumamente satisfactorio. No hay un solo momento torpe que estropee cierta sección, o mecánica que no se logre integrar adecuadamente con todas las ideas que el título nos ofrece. El título permite que el jugador se exprese en todo momento, y rara vez vas a sentir que el juego te lleva de la mano.

Indiana Jones and the Great Circle es una fantástica experiencia. Claro, no está libre de problemas, con el sencillo combate siendo uno de los apartados que fácilmente pueden ser criticados, pero la realidad es que MachineGames nos ha entregado un fantástico juego que es difícil de dejar hasta que llegas a los créditos finales, y aún así quieres regresar para completar cada objetivo secundario que dejaste incompleto. Las zonas abiertas tienen un sin fin de tareas, y ninguna se siente como algo innecesario o que solo existe para aumentar artificialmente el tiempo del juego, sino que son parte fundamental del título, que se entrelazan con las misiones principales y expanden sustancialmente la aventura al ofrecer recompensas tangibles. Las catacumbas y los acertijos son lo mejor que nos ofrece el estudio, permitiendo que el jugador logre llegar a la conclusión correcta a su propio ritmo, y sin la necesidad de buscar una guía, alcanzado un balance perfecto. Esta es, sin lugar a dudas, la experiencia definitiva de Indiana Jones.

Una joya para cerrar el 2024

Indiana Jones and the Great Circle es una fantástica experiencia que todos los usuarios de Xbox y PC deben de jugar en estos momentos. La historia nos presenta una aventura que bien pudo llegar después del estreno de Temple of Doom o Raiders of the Lost Ark, y todos hubieran estado contentos. El viaje a través del mundo es fenomenal, el elenco es entrañable, y la exploración al personaje de Indiana le da un toque único a la obra, sin sentirse fuera de todo lo que ya conocemos sobre el héroe que todos amamos.

Aunque la presentación visual deja algo que desear en el Xbox Series S, MachineGames hizo un fantástico trabajo con las cinemáticas, y cada una de las regiones que visitamos tiene una esencia única con una atención al detalle impresionante. Por su parte, el apartado sonoro es simplemente increíble, la música está en la línea de lo que nos presentó John Williams en su momento, y las actuaciones de voz son de primer nivel, y es probable que el trabajo de Troy Baker sea reconocido en futuras premiaciones.

El diseño de niveles, la estructura de la exploración y progresión, así como el gran énfasis en acertijos es algo que saca a los desarrolladores de su zona de confort, y lo mejor es que el resultado final es fenomenal. Este es un juego adictivo, en donde es imposible dejar el control. Recorrer cada mapa de pies a cabeza es satisfactorio, y nunca sientes que el trabajo que estás haciendo es banal, sino que cada pequeño logro te impulsa a seguir avanzando, mientras vas mejorando al protagonista con una serie de habilidades que sí tienen un impacto en la forma en la que juegas.

Indiana Jones and the Great Circle es uno de los mejores juegos de licencia en la historia. Este es uno de los mejores juegos del año, y un rayo de esperanza para todos los fans de Xbox. Si proyectos como Perfect Dark, Fable o Avowed tienen el mismo nivel de calidad, entonces Microsoft tiene las cartas suficientes para que la segunda parte de esta generación sea más favorable para ellos.