El tercer episodio de Obi-Wan Kenobi cuenta con una gran revelación. Mientras que el Jedi y Leia tratan de escapar de Darth Vader, logran encontrar refugio con una rebelde que ha ayudado a otros Jedi, sensibles de la fuerza y enemigos del Imperio, a escapar. Fue aquí en donde se reveló que Quinlan sobrevivió a la Orden 66, y bien podría estar con vida. Si te preguntas quién es Quinlan, aquí te contamos sobre este personaje.

Originalmente, Quinlan apareció en el Universo Expandido de Star Wars como un Jedi con una carrera bastante complicada. Al contar con la habilidad de psicométrica de la Fuerza, con la cual puede acceder a los recuerdos de otros cuando toca un objeto que ellos también tocaron, esta organización utilizó al joven guerrero para realizar una serie de tareas cuestionables. De esta forma, Quinlan comenzó a experimentar con el lado oscuro, aunque nunca llegó a convertirse en un Sith.

A lo largo de diferentes cómics y libros, se puede ver a este personaje cometiendo actos cuestionables, aliándose con los enemigos de la República, y demostrando una actitud inconforme ante la Orden de los Jedi. Sin embargo, en ningún momento traicionó a sus hermanos. En el mundo cinematográfico, Quinlan solo tuvo un pequeño cameo en The Phantom Menace, y originalmente iba a morir en The Revenge of the Sith, pero esto no llegó a suceder.

Junto a esto, Quinlan también protagonizó el capítulo de Hunt for Ziro en la tercera temporada de The Clone Wars. Sin embargo, fuera de un libro en 2015, este Jedi había sido olvidado, al menos hasta que Obi-Wan Kenobi confirmó que el Jedi sobrevivió a la Orden 66, y podría seguir con vida. Considerando que Star Wars Jedi: Survivor se desarrolla casi al mismo tiempo que la serie de Disney+, es probable que en el juego de EA tengamos otra mención, o una interacción, con Quinlan.

En temas relacionados, aquí te decimos cuándo se estrenan los capítulos de Obi-Wan Kenobi. De igual forma, el canon de Leia parece que se vio afectado en el nuevo episodio de la serie.

Nota del Editor:

Aunque es bueno ver que el universo de Star Wars sigue expandiéndose, la idea de que Obi-Wan interactúe con otros Jedi es extraña. No estoy en contra de esto, pero me gustaría que no viéramos más interacciones de este tipo, o como la que se llevó a cabo en el primer capítulo.

Vía: Star Wars